Malpartida de Cáceres prepara un dispositivo de seguridad con 115 efectivos para la Pedida de la Patatera

Ya se conoce el dispositivo de seguridad y limpieza que velará en Malpartida de Cáceres en la Pedida de la Patatera, el día más especial de la localidad. Aunque se celebra el 17 de febrero, este miércoles se trató este aspecto en la Junta Local de Seguridad de Malpartida.

En la cita, Fiesta de Interés Turístico Regional, se esperan hasta 100.000 personas en la localidad de solo 4.000, una cantidad de gente 20 veces mayor al que suele haber. Por ello, desde el Ayuntamiento se quiere extremar la precaución y se trabaja con tiempo.

El dispositivo estará formado por 115 personas. En concreto, por 59 personas por cuenta del Ayuntamiento: seis miembros de la policía local, 12 de seguridad privada, 30 de DYA, ocho trabajadores municipales y tres trabajadores del servicio de limpieza; y a ellos se sumarán 32 agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, ocho de USECIC y ocho patrullas de tráfico, cuatro en turno de mañana y otras cuatro de tarde.

Además, habrá servicio regular de autobuses y taxis, ya que estos últimos contarán con permiso para recoger pasajeros en Malpartida. Igualmente, durante la reunión se ha abordado la posibilidad de que tenga que modificarse la salida del Pasacalles debido a las obras de finalización del colector general del municipio que se están llevando a cabo en el entorno de la plaza Mayor.

Datos de delincuencia

Por otro lado, la Junta Local de Seguridad ha abordado los datos de delincuencia registrados en el municipio durante 2025. En total, la Guardia Civil ha informado de la comisión de 55 delitos, tres más que en 2024, lo que sitúa a la localidas en una demarcación tranquila y con un índice bajo de delincuencia. Además, destaca el aumento de esclarecimiento de delitos, que ha pasado del 68% al 82%.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, agradeció «la labor de todas las entidades e instituciones implicadas tanto en que la Pedida de la Patatera se desarrolle cada año en un ambiente de celebración con un mínimo de incidentes, como en que el municipio sea un lugar seguro y tranquilo, algo que redunda en la calidad de vida de todos los vecinos».