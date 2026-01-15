Suceso
Sofocado un incendio en un camión de paja a la altura de La Granja
El incendio ocurrió en la A-66 a su paso por La Granja y, tras la intervención de los bomberos del Sepei, se ha habilitado un carril mientra se retira la paja calcinada
Cáceres
Los bomberos del Sepei, correspondientes a la Diputación Provincial de Cáceres, han sofocado un incendio que ha tenido lugar en la A-66 a la altura del kilómetro 442, dirección sur, en el término municipal de La Granja.
El incidente se trató de un fuego originado en un camión cargado de paja. El aviso, según comunica la diputación, se dio sobre las 8.45 horas, y dos dotaciones de bomberos del SEPEI del Parque de Plasencia se trasladaron al lugar.
Tras los primeros trabajos para sofocar el incendio se ha conseguido habilitar un carril para el tránsito de vehículos, pero al ser necesario ir moviendo la paja con una máquina, los trabajos, en este momento, no han concluido, tal y como aseguran.
