Valencia de Alcántara reivindica la figura de José María Valverde en el centenario de su nacimiento con actos culturales

El próximo 26 de enero se cumplirán 100 años del nacimiento del poeta, filósofo, traductor y profesor universitario, José María Valverde. Por ello, el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, pueblo que lo vio nacer, ha organizado, junto a otras entidades públicas y privadas, un conjunto de actos para conmemorar el centenario de quien fuera una de las mayores y más reconocidas figuras intelectuales de la segunda mitad del siglo XX en España.

El propio lunes se celebrará en la localidad, en el Centro Cultural Conventual Santa Clara, una jornada en recuerdo de la vida y obra del insigne intelectual, en la que participarán el crítico literario de El País y coordinador de Babelia, Jordi Amat, quien ha estudiado al poeta extremeño; la poeta Ada Salas y el artista Jesús Placencia. El día 27, en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Valencia de Alcántara, que lleva precisamente el nombre de Valverde, se ha organizado una actividad con el alumnado junto al profesor de la Universidad de Valencia, Jesús Tronch.

Cartel del homenaje a Valverde. / Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Referente de pensamiento crítico

El consistorio resalta con esta efeméride «el profundo vínculo entre la obra de Valverde y su pueblo natal, así como su compromiso ético y humanista, que le valieron reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica». Además, el propio alcalde de la localidad, Alberto Piris, quiso subrayar que el centenario es una ocasión «para reivindicar a Valverde como un referente de pensamiento crítico y compromiso ético, y para reforzar el orgullo de Valencia de Alcántara por haber sido cuna de una figura clave de la cultura española del siglo XX».

Además, el edil mostró su agradecimiento a todas las entidades que han colaborado en este homenaje, la Universidad de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y la Diócesis Coria-Cáceres; y en especial a los dos profesores de la UEX que han impulsado el proyecto, Luis Javier Conejero Magro y Gabriel Moreno González.

Sumado a estos eventos, ya en febrero, y aprovechando el reinicio del curso académico, se celebrarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, en Cáceres, unas jornadas académicas sobre José María Valverde, en la que participarán destacados expertos en su figura, sobresaliendo en ellas intelectuales como Rafael Argullol.