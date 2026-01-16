Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural

En la actualidad, uno de los temas más sonados es el abandono que sufren cada vez en mayor medida las zonas rurales, una problemática que sin duda afecta en gran parte también a los pueblos de la región extremeña. Lugares sin atractivo, con pocos habitantes y donde los jóvenes no encuentran otra salida que escapar a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. Estas son algunos de los aspectos con los que se suele describir hoy en día a estas zonas cada vez menos habitadas, y por ello son tan importantes las iniciativas como la que se presentaba ayer en Aldea del Cano, en la comarca de la Sierra de Montánchez.

María José y Alba, dos mujeres emprendedoras, abrían ayer las puertas de su nuevo comercio, “Malva Modas”, en la localidad. Se trata de una tienda de ropa y complementos femeninos que apuesta por esta zona rural para demostrar que en pueblos como Aldea del Cano, con apenas 650 habitantes, también es posible impulsar un negocio próspero.

El proyecto se presenta con una filosofía moderna, ofreciendo una modalidad de comercio poco estimulada en estos núcleos rurales: la venta online. Esta nueva opción busca ofrecer una vía de conexión con el público adaptada a los nuevos tiempos. Hablando de venta online se podría pensar en la tradicional página web donde se muestran los productos con la opción de añadirlos a un carrito antes de comprarlos, pero ellas han querido darle una vuelta a este concepto innovador y dan el salto a esta nueva plataforma online directamente desde las redes sociales. Vestidos, pantalones, camisetas o zapatos son algunos de los artículos que ya han dado a conocer en su Instagram (@modamalva_), donde además ofrecen la opción de contactar personalmente con ellas a través de sus contactos de WhatsAppp.

La cercanía con el cliente es esencial

Sin embargo, otro de los principales objetivos de María José y Alba es no perder la sensación de cercanía respecto al cliente, por lo que también fomentan esa venta en físico tan característica de las tiendas de pueblo. Este comercio de proximidad ofrece además a los compradores la oportunidad de conocer y probar los productos antes de adquirirlos.

Fachada de la tienda. / Cedida a El Periódico

El alcalde de la localidad, Miguel Salazar, estuvo presente en el evento, donde comentó el gran hito que representaba esta nueva apertura para Aldea del Cano. Una iniciativa que les ayuda a afrontar con una vista más positiva el reto demográfico al que se enfrentan los núcleos rurales cada año, y que permite generar nuevas oportunidades laborales para nuevas generaciones que ayuden a mantener vivo uno de los núcleos rurales de Extremadura muchos años más.

Ahora María José y Alba inician un nuevo camino empresarial con su soñada tienda física, y esperan que en un futuro próximo sirva de ejemplo para que nuevos empresarios se animen a implantar sus negocios en las zonas rurales. Aunque, por el momento, animan a todas las amantes de la moda a visitarlas y comenzar a lucir sus originales atuendos y complementos.