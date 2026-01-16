Somos Cáceres presenta su Comité Local en Trujillo

Somos Cáceres ha elegido esta semana su nuevo Comité Local en Trujillo, un paso que la formación considera clave para su implantación definitiva en la ciudad. La reunión contó con la presencia de la presidenta de la organización, Raquel Iglesias, quien destacó que la constitución de este órgano confirma la consolidación del proyecto político de Somos Cáceres en el ámbito local.

El nuevo Comité Local estará presidido por el empresario y exconcejal del PP, Juan Manuel Mariscal, acompañado por el enfermero Iván Trevejo como secretario local; Cristina Redondo, ejecutiva del sector financiero, estará al frente de la Secretaría de Organización y Finanzas; Marcos Cáceres, estudiante de Derecho y deportista local, se convierte en el secretario de Política Municipal; y la profesora Susana Muñoz, en la responsable de Política Institucional y Pedanías.

Desde la formación subrayan que el Comité Local será el órgano encargado de marcar la línea política de Somos Cáceres en Trujillo, con el objetivo de ofrecer alternativas y soluciones a los problemas que afectan a los vecinos del municipio. Por ahora se han hecho públicos los nombres de los secretarios de área, pero según fuentes del partido, "hay más nombres en la lista que se darán a conocer próximamente en calidad de vocales".

Concejal no adscrito

Juan Manuel Mariscal solicitó a finales de diciembre del pasado año desligarse del Partido Popular en el Ayuntamiento de Trujillo, siglas con las que se presentó a las elecciones y pasar a la condición de concejal no adscrito, tras las discrepancias con la alcaldesa Inés Rubio. El próximo martes 20 de enero se ha convocado un Pleno de carácter extraordinario, en cuyo punto número dos del orden del día se someterá a aprobación "la modificación de la composición de las Comisiones Informativas permanentes y de la Comisión Especial de Cuentas, como consecuencia del abandono del grupo político municipal por parte de un concejal, que pasa a la condición de no adscrito".

Desde ese momento, Mariscal contará, además del derecho a voto, con voz en las sesiones plenarias.