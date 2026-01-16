CSIF critica el cierre de la oficina de Correos en Madrigalejo por falta de personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha criticado el cierre este viernes, día 16, de la oficina técnica de Correos de Madrigalejo (Cáceres) por falta de personal al no cubrir la ausencia del director de la misma.

El sindicato ha lamentado que la empresa no haya recurrido para esta cobertura al personal formado para hacer sustituciones de mandos intermedios. "Una vez más, la empresa desaprovecha el talento de los trabajadores que superan los cursos de dirección y jefaturas de equipo" ha señalado.

Así, ha reprochado a Correos que desde un cartel informativo en la oficina se indique que el cierre de la oficina se debe a "problemas técnicos" cuando esta circunstancia "podría haberse evitado desplazando a un trabajador del programa de sustituciones".

CSIF ha recordado en nota de prensa que una situación similar se produjo recientemente, en Navalmoral de la Mata, cuando la oficina de esta localidad permaneció cerrada una tarde de noviembre dejando sin servicio a una población de más de 17.000 habitantes, habiendo empezado el plazo de solicitud de voto por correo para las pasadas elecciones autonómicas y a las puertas del Black Friday y la campaña de Navidad.

Críticas

De este modo, el sindicato ha criticado a la empresa por desaprovechar en ocasiones como estas al personal formado con el programa de sustituciones, que son trabajadores de Correos que "dedican su tiempo y esfuerzo a adquirir la preparación especializada y necesaria para los puestos de jefaturas intermedias e impulsar así su carrera profesional en la empresa".

Así, ha reclamado a Correos que recurra siempre a esta bolsa de sustitutos con el doble objetivo de no dejar descubierto nunca ningún servicio prestado por la empresa postal pública y aprovechar "la formación y el talento del propio personal de Correos".