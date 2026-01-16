Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empleo y población

La Diputación de Cáceres y Eurocaja Rural estrechan lazos contra la despoblación

En el encuentro, Miguel Ángel Morales y Javier López Martín destacaron la colaboración entre las entidades para mejorar la atención ciudadana en la provincia y combatir la exclusión financiera

Javier López Martín y Miguel Ángel Morales, en la visita institucional.

Javier López Martín y Miguel Ángel Morales, en la visita institucional. / Diputación de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro este jueves con el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, en el que este último ha presentado las líneas principales del Plan de Expansión que la entidad financiera está desarrollando tras la apertura de su primera oficina en Cáceres el pasado mes de diciembre.

Durante la reunión se puso de relieve que esta nueva implantación contribuye a la generación de empleo y al impulso del desarrollo económico y social de la zona, además de reforzar la lucha contra la exclusión financiera.

En el encuentro también se abordaron cuestiones como la necesidad de combatir la despoblación, el desempleo y la falta de servicios financieros en el medio rural, aspectos considerados prioritarios para ambas instituciones.

Asimismo, los responsables de ambas instituciones manifestaron su disposición a colaborar de manera conjunta con el objetivo de mejorar la atención y los servicios prestados a la ciudadanía.

Eurocaja Rural

Eurocaja Rural es es una cooperativa de crédito, una de las mayores Cajas Rurales de España y está presente en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón, La Rioja, Cantabria y Andalucía.

Es especialmente común de ver en la vecina Castilla-La Mancha, donde fue fundada. Actualmente, cuenta con más de 500 oficinas, tiene más de 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.

