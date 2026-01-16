Garrovillas de Alconétar revive San Antón, una tradición que cruza toda España

Garrovillas de Alconétar vivirá este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de enero, una de sus celebraciones más emblemáticas y esperadas: la fiesta de San Antón Abad, una tradición profundamente arraigada en la identidad del municipio y que cada año reúne a cientos de vecinos y visitantes en torno a la devoción, la música y la convivencia.

Aunque sus orígenes se pierden entre historias contadas al calor del brasero, de abuelos a nietos, los primeros documentos sobre la hermandad actual datan de 1915, cuando el popular maestro garrovillano Guillermo Rodríguez 'Mandaera' impulsó las celebraciones y marcó el carácter alegre que todavía hoy definen estos días, todavía se recuerda una coplilla de la época: Este año los muchachos, no van a tener escuela, que le ha echao vacaciones, tío Guillermo Mandaera, Mandaera, Mandaera, no creí que tanto fueras.

La festividad, dedicada al patrón de los animales, destaca no solo por su carácter popular y participativo, sino también por su singular modelo de organización. Se trata de una fiesta gestionada íntegramente por la Hermandad de San Antón, sin aportaciones externas, y sostenida económicamente exclusivamente mediante la cuota de 10€ anuales de sus hermanos y la venta de las papeletas del sorteo de la famosa cochinina. En la actualidad, la cofradía supera los 500 hermanos, muchos de ellos residentes fuera de la localidad.

Hermanos de San Antón. / E.P

Lejos de ser una celebración exclusivamente local, San Antón se ha convertido con los años en un punto de encuentro. Hermanos procedentes de Madrid, Barcelona, Sevilla, el País Vasco y otros puntos de la geografía española regresan cada año a Garrovillas para vivir la fiesta junto al resto de la hermandad, reforzando los lazos personas y el sentimiento de pertenencia al pueblo.

El viernes por la noche se celebra 'La Junta', es la reunión que sirve del primer encuentro de los hermanos, allí se reparten las tareas de la fiesta, se dan las indicaciones oportunas y se pasa el bastón de mando entre el mayordomo entrante y el saliente, siempre entre discursos y emociones, y nunca faltando un ¡Viva San Antón Bendito! Este año el mayordomo será Cristian Valle.

La fiesta

El sábado comenzará con el traslado de la imagen del Santo desde la iglesia de Santa María de la Consolación, que es llevado al templo el día de reyes para la celebración de sus novenas, hasta su propia ermita. Seguidamente, la charanga con los cabezudos acompañados por todos los hermanos recorrerán las calles del pueblo en pasacalle, visitando todos los bares del municipio repartiendo risas y canciones. Es el preludio perfecto de la gran comida de hermandad, que se celebra en el Centro Social donde los hermanos podrán compartir anécdotas, brindis y recuerdos.

La tarde comenzará con las tradicionales vaquillas de San Antón, que se celebraran a las 17.00 horas en la plaza levantada a mano días previos por los hermanos colaboradores junto a la parada de autobuses. Este festejo taurino, uno de los más esperados, marca además el inicio de la temporada en la zona y reúne a un numeroso público de todas las edades. Se dará suelta a dos vaquillas de la ganadería Alcurrucen y un novillo de la ganadería El Torreón.

Garrovillas espera a las vaquillas. / E.P

Cuando el sol se esconde, la fiesta alcanzará su clímax. Desde las vaquillas, una larga y hilera de gente, encabezada por la charanga, serpenteará por las calles bailando y cantando hasta llegar al corazón de Garrovillas de Alconétar. Allí, en su plaza porticada, el mayordomo de este año prenderá fuego a la minaría y a las 22.00 dará comienzo a la verbena y seguidamente de un DJ.

Domingo

El domingo amanecerá temprano, cuando los cohetes y la música despierten a los vecinos del pueblo. A las 06.00 dará comienzo la diana floreada, los hermanos irán recorriendo las casas de aquellos hermanos que abren sus puertas para convidar a todos los presentes con dulces caseros, ensalada de morujas, escabeche, café y licores. A las 12.30 tendrá lugar la misa mayor en la ermita del Santo y seguidamente se bendecirán a los animales por el párroco local en la puerta de la ermita y juegos tradicionales como carrera de sacos, subir a la cucaña o romper piporros en la plaza de la Constitución.

Por la tarde, comenzará la procesión de San Antón, que es la más larga de todas las que se celebran en el pueblo, recorriendo prácticamente toda la localidad. A su paso, los vecinos irán entregando ofrendas: panes, embutidos, dulces, vinos, regalos, e incluso animales que se cuelgan en el carro del Santo. Cuando la procesión termine se celebrará la subasta de San Antón. En el Corral de Comedias se subastarán las ofrendas recogidas entre bromas y vítores. Al finalizar, se sorteará la famosa 'cochinina', el símbolo más entrañable de la hermandad.

Procesión de San Antón en Garrovillas. / E.P

Para terminar, los hermanos más allegados acompañarán al Santo de regreso a su ermita. En ese instante final, mientras las brasas de la minaría aún humean en la plaza mojada por la inminente helada, alguien gritará con fuerza: ¡Viva San Antón Bendito!, y el eco devolverá un coro de voces que sonará a despedida.

Con esta celebración, Garrovillas de Alconétar vuelve a demostrar que San Antón Abad es mucho más que una cita en el calendario. Es una tradición construida desde la colaboración, el compromiso y el regreso de quienes, aunque vivan lejos, mantienen intacto el vínculo con su pueblo. Un fin de semana en el que la fe, la cultura popular y la convivencia se dan de la mano para mantener viva una de las fiestas más representativas de la localidad.