Un nuevo local y más plazas: ASCAPAS y la Diputación de Cáceres, juntos por la integración de las personas sordas

Este viernes, la Diputación de Cáceres ha recibido a representantes de la Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos (ASCAPAS) en el palacio provincial. Allí, fue la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, quien representó al órgano.

Encarnación Jiménez, presidenta de ASCAPAS, y Jorge Ávila, psicólogo, fueron a contar sus proyectos para recibir el apoyo de la diputación. «Vamos a enseñarles nuestro proyectos que estamos haciendo en la provincia de Cáceres a Sheila y a los demás diputados para ver si nos pueden ayudar para la creación de un nuevo local en Plasencia». Es ese su principal acometido, pero no el único.

«Estamos concertados con Sepad y tenemos 45 plazas de atención temprana, atendemos a niños de 0 a 6 años sin discapacidad y de 6 a 66 años tenemos otras 45 plazas de habilitación funcional», explica Jiménez sobre ellos. El objetivo de la reunión es poder «ampliar las plazas que tenemos concertadas con la Junta y seguir asistiendo a familias».

Imagen de las instalaciones de ASCAPAS. / ASCAPAS

El aumento de plazas viene con un acometido: reducir las listas de espera. «Esperamos que nos apoye y a ver si nos puede ayudar de alguna manera para la creación de un nuevo espacio, lo cual daría más posibilidades de ampliar plazas, ya que tanto en atención temprana como en habilitación funcional hay muchas listas de espera».

Un problema que no es nuevo, y ya que ellos cuentan con profesionales, buscan aliviar la saturación de estas listas. «Nosotros tenemos los profesionales, sabemos cómo trabajar y llevamos 27 años trabajando en esto para ver si podemos ampliar plazas y así ayudar a reducir las listas de espera».

ASCAPAS

«La Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos, es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito provincial, que comenzó su andadura en el año 1996, cuando un grupo de padres cuyos hijos tenían una problemática común, la sordera. Tras mantener una serie de encuentros y reuniones, decidieron que era necesario aunar esfuerzos para representar y defender los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias ante la sociedad, administraciones y demás instituciones», reza su página web.

Según cuenta su presidenta, son un total de 14 personas en plantilla, entre la cual se encuentran «desde psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas o intérpretes de lengua de signos», y cuya misión es atender a personas sordas.

«Atendemos todas las discapacidades dentro de atención temprana y terapia ocupacional y además nos centramos en la normalización e integración de las personas sordas». Según las estadísticas aportadas por el Ministerio de Educación, en el curso 2021-22 había 174 alumnos sordos en Extremadura.

Aunque ASCAPAS nació en Plasencia, realiza actividades por toda la provincia de Cáceres. «Hacemos campañas de sensibilización por la provincia, vamos a colegios, a asociaciones de mujeres, damos cursos de lengua de signos, tenemos actos con ayuntamientos, la diputación y demás. Tenemos ahora una campaña nueva de accesibilidad, sobre todo en centros educativos y ayuntamientos», añade.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Asociaciones como ASCAPAS, que realizan cursos y campañas de sensibilización en pro de las personas sordas, son las que hacen la vida más amena a los casi 30.000 personas con sordera que viven en Extremadura.