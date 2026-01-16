Trujillo estrecha lazos con el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres
La alcaldesa recibe al presidente, Juan Antonio Vicente, en el marco del 120º aniversario de la institución
La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, ha recibido en el Ayuntamiento a Juan Antonio Vicente Báez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, en un encuentro institucional que tiene como objetivo estrechar la cooperación entre ambas instituciones y explorar nuevas líneas de colaboración en materia de bienestar animal, salud pública y actividades formativas y sociales.
Durante la reunión, celebrada en el Palacio Municipal, ambas autoridades abordaron temas de interés común relacionados con la profesión veterinaria y su impacto en la sociedad, así como posibles iniciativas conjuntas que puedan desarrollarse en la ciudad.
Este encuentro se enmarca en la agenda institucional abierta por el Colegio de Veterinarios de Cáceres con motivo de sus actos conmemorativos y de su estrategia de colaboración con entidades públicas y privadas para visibilizar la profesión y reforzar su presencia social.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos
- El vuelco de un camión deja una herida grave y corta un carril en la A-5 cerca de Trujillo
- Juan Manuel Mariscal abandona el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y pasa a no adscrito