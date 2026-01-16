Trujillo estrecha lazos con el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, ha recibido en el Ayuntamiento a Juan Antonio Vicente Báez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, en un encuentro institucional que tiene como objetivo estrechar la cooperación entre ambas instituciones y explorar nuevas líneas de colaboración en materia de bienestar animal, salud pública y actividades formativas y sociales.

Durante la reunión, celebrada en el Palacio Municipal, ambas autoridades abordaron temas de interés común relacionados con la profesión veterinaria y su impacto en la sociedad, así como posibles iniciativas conjuntas que puedan desarrollarse en la ciudad.

Este encuentro se enmarca en la agenda institucional abierta por el Colegio de Veterinarios de Cáceres con motivo de sus actos conmemorativos y de su estrategia de colaboración con entidades públicas y privadas para visibilizar la profesión y reforzar su presencia social.