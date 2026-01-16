La Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres amplían su colaboración en cooperación internacional

Diputación de Cáceres y Universidad de Extremadura acercan posturas y avanzan hacia la Cooperación Internacional. La colaboración entre ambas entidades se refuerza tras la reunión mantenida por el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales; la vicerrectora de la UEX, Rocío Blas, y la directora de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria, Silvia Román, este jueves. Un encuentro en el que quedó patente que el trabajo conjunto permite ampliar y mejorar las acciones que ambos organismos desarrollan en distintos países.

Durante la reunión, Blas subrayó que «el objetivo es fomentar las áreas en las que ya coincidimos y abrir nuevos ámbitos de colaboración, llegar a más áreas de conocimiento y a más espacios geográficos en el ámbito de la cooperación internacional».

Rocío Blas, Silvia Román y Miguel Ángel Morales. / Diputación de Cáceres

Por su parte, Román destacó que ambas instituciones ya coinciden en países como Paraguay, Benín o Bolivia, así como en proyectos relacionados con ámbitos como la salud, la energía o el turismo. En este sentido, Blas añadió que, aunque «aún es pronto para indicar futuros trabajos conjuntos, sí se han abordado temas sobre sostenibilidad, residuos, gobernanza, género… líneas, todas ellas, en las que nos gustaría avanzar y que tendremos que concretar a partir de ahora».

El encuentro supone así el punto de partida de una colaboración más estrecha con el objetivo de ampliar el alcance y el impacto de las iniciativas de cooperación internacional desarrolladas por ambas instituciones.