Educación
La Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres amplían su colaboración en cooperación internacional
Ambas entidades, tras su encuentro, buscan concretar futuros proyectos en sostenibilidad, gobernanza y género, ampliando su impacto en la cooperación internacional.
Diputación de Cáceres y Universidad de Extremadura acercan posturas y avanzan hacia la Cooperación Internacional. La colaboración entre ambas entidades se refuerza tras la reunión mantenida por el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales; la vicerrectora de la UEX, Rocío Blas, y la directora de la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria, Silvia Román, este jueves. Un encuentro en el que quedó patente que el trabajo conjunto permite ampliar y mejorar las acciones que ambos organismos desarrollan en distintos países.
Durante la reunión, Blas subrayó que «el objetivo es fomentar las áreas en las que ya coincidimos y abrir nuevos ámbitos de colaboración, llegar a más áreas de conocimiento y a más espacios geográficos en el ámbito de la cooperación internacional».
Por su parte, Román destacó que ambas instituciones ya coinciden en países como Paraguay, Benín o Bolivia, así como en proyectos relacionados con ámbitos como la salud, la energía o el turismo. En este sentido, Blas añadió que, aunque «aún es pronto para indicar futuros trabajos conjuntos, sí se han abordado temas sobre sostenibilidad, residuos, gobernanza, género… líneas, todas ellas, en las que nos gustaría avanzar y que tendremos que concretar a partir de ahora».
El encuentro supone así el punto de partida de una colaboración más estrecha con el objetivo de ampliar el alcance y el impacto de las iniciativas de cooperación internacional desarrolladas por ambas instituciones.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos
- El vuelco de un camión deja una herida grave y corta un carril en la A-5 cerca de Trujillo
- Juan Manuel Mariscal abandona el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y pasa a no adscrito