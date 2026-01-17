Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería

El tramo entre Los Pilones y el Puente Nuevo y la dehesa serán los principales focos de la cacería

Los Pilones en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos.

Los Pilones en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Garganta de los Infiernos

Para los amantes de la naturaleza y las rutas dominicales llega una noticia algo triste, y es que desde el ayuntamiento de Jerte han programado la restricción de las actividades en la turística reserva natural de la Garganta de los Infiernos para mañana, domingo 18 de enero.

La Garganta de los Infiernos, declarada reserva natural en 1994, se ha convertido en una de las zonas más visitadas en la zona norte de la Comunidad de Extremadura. Situada en el Valle del Jerte, resulta un lugar de lo más atractivo para quienes buscan salir de la rutina. Excursiones guiadas por sus impresionantes paisajes rodeados de una enorme variedad de fauna, rutas en kayak, baños en sus imponentes ríos y largas rutas de senderismo son algunas de las actividades que ofrece este icónico lugar.

Sin embargo, en esta ocasión, todas las actividades se han visto obligadas a planificar un cese para mañana. Las actividades de senderismo y baño estarán restringidas principalmente en el tramo comprendido entra Lo Pilones y el Puente Nuevo, además de en gran parte de la dehesa.  

Recomendaciones para los visitantes

Aunque no se ha prohibido el acceso a las zonas colindantes, desde el bando municipal se ha aconsejado a quienes necesiten pasar por ellas que únicamente transiten por caminos y senderos señalizados.

A pesar de ello aconsejan a la población que se mantengan lo más alejados de la zona en la medida de lo posible por su propia seguridad. Además, y con el objetivo de garantizar la protección de la totalidad de los usuarios,  indican que aquellos que circulen acompañados por animales deben mantenerlos sujetos y bajo control en todo momento, respetando tanto la señalización de la zona como las indicaciones del personal autorizado.

La actividad estará controlada en todo momento para evitar incidente, pero para cualquiera que pueda necesitar ayuda urgente exponen que se deberá contactar con los servicios de emergencia habituales.

Para aquellos que habían planificado un viaje a la zona para este fin de semana en consecuencia se aconseja un cambio de planes, o, en caso de seguir delante con el viaje, hacerlo con mucho cuidado y respetando las indicaciones establecidas.

TEMAS

