La Diputación de Cáceres presenta nuevas actividades para impulsar el turismo en los territorios Unesco

Teunesco continúa con su plan de impulso turístico este nuevo año 2026. Iniciaba ya su andadura hace ya dos años con el objetivo de poner en valor los recursos de los territorios Unesco de la Euroace, a la vez que fomentaba la colaboración empresarial con los jóvenes y mujeres de los núcleos rurales. Naturtejo (PT), Tajo Internacional (ES, PT), Monfragüe (ES) y Villuercas-Ibores-Jara (ES), los cuatro territorios reconocidos por la UNESCO, son el principal foco de implantación de esta iniciativa, en la que colaboran 15 entidades socias, 9 portuguesas y 8 españolas.

Con un presupuesto de más de 2,3 millones de euros, financiados por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, se presentó con una serie de actividades centrales entre las que destacan estrategias de desarrollo del sector turístico y cultural, impulsar el modelo de turismo sostenible, aumentar las capacidades para la diversificación y transformación turística y cultural, contribuir a la diversificación de la oferta adaptando las instalaciones turísticas y alcanzar una mayor difusión de las riquezas de los espacios naturales y culturales.

Nuevas acciones se ponen en marcha

Hoy, la Diputación Provincial de Cáceres, y principal beneficiaria de la iniciativa, presenta el nuevo plan de actividades que se llevarán a cabo. Este se inicia con un programa de prácticas, en uso de TIC, marketing online, sostenibilidad y adaptación al cambio climático, y sensibilización ambiental, destinadas tanto al sector empresarial como a agentes públicos y privados.

Esta primera acción se complementa con acciones de sensibilización, formación, capacitación y asesoramiento, y en conjunto completan una actividad ya iniciada el pasado mes de noviembre, en la que se instruyó a alrededor de 100 personas en materia de digitalización, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Recientemente, también se ha iniciado una experiencia piloto que consiste en la creación de tres circuitos turísticos. Esta busca ofrecer una ampliación en el catálogo de experiencias y paquetes turísticos a personas vinculadas a agencias de viajes.

Programa de formación de TEUNESCO. / Cedida a El Periódico

Finalmente, y en la línea de adaptación a los efectos del cambio climático, se han identificado y estudiado refugios climáticos en los tres territorios UNESCO de la provincia de Cáceres, localizándose un total de 56 espacios. Estos se han integrado en una guía divulgativa que se planea ampliar en un futuro.