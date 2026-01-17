El gobierno de Urbano Plaza en Madrigal de la Vera, en el punto de mira por el deterioro de las calles

Llueven nuevas quejas al gobierno de Urbano Plaza, alcalde de Madrigal de la Vera, debido a la falta de soluciones ante las problemáticas que presenta el pueblo. En esta ocasión, el deterioro de las calles del municipio son las protagonistas de la denuncia, cuyo firme en mal estado dificulta la vida diaria de los habitantes de la localidad.

El partido político UED ha sido de nuevo el autor de la protesta, achancando esta situación a una mala gestión por parte del Partido Popular, quien considera que “ha demostrado una clara dejadez y desidia en el mantenimiento del pueblo” a lo largo de sus casi 7 años de gobierno. Así se ha pronunciado Carlos Ferreiro, concejal de Una Extremadura Digna (UED) Madrigal, partido político que lucha por el desarrollo económico, social y cultural de la región de Extremadura, centrándose en las problemáticas que afectan a los sectores populares.

“No hay planificación ni voluntad política para solucionar los problemas reales de los vecinos”, declaraba Ferreira, expresando la alarma que supone para ellos que en tantos años de gobierno el ayuntamiento local no haya tenido una intención real de solucionar estas cuestiones. Asfaltado muy deteriorado, baches y grietas son algunas de las problemáticas que presentan las calles del municipio desde hace ya bastante tiempo, comprometiendo tanto la seguridad vial de los vecinos como la imagen del municipio. Desde UED expresan su preocupación ante la continuidad de una situación que temen que siga igual “hasta las próximas elecciones”.

Las quejas se repiten desde hace años

De hecho, esta no es la primera vez que Urbano Plaza recibe quejas por su gestión gubernamental en Madrigal de la Vera. El año pasado UED ya comentaba la inacción del ayuntamiento de la localidad, quien no luchaba por impulsar su desarrollo económico y social. La falta de iniciativas sociales y la reducción de los proyectos ya implantados, tales como actividades deportivas y socioculturales, llevaron en su momento al pueblo a perder una gran parte de su atractivo turístico, afectando directamente al comercio y la hostelería del municipio.

Grietas en las calles de Madrigal de la Vera. / Cedida a El Periódico

El año pasado la situación aún seguía vigente e incluso llevaba a UED a imponer una nueva queja. En esta ocasión, el abandono que presentaba el municipio era de tal magnitud que el partido político se vio obligado incluso a proponer personalmente un plan de formación para frenar el desempleo en la localidad. Más recientemente, el pasado mes de agosto, UED se pronunció ante la política de vivienda del gobierno regional, a la que acusaron que, lejos de ofrecer una solución efectiva, dificultaba la situación para los jóvenes y las familias sin ingresos suficientes para acceder a una vivienda digna.

Ahora, exigen soluciones reales e inmediatas que permitan a los ciudadanos de Madrigal de la Vera llevar de nuevo una vida digna en su localidad, además de atraer a nuevos visitantes a la región.