Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Crítica política

El gobierno de Urbano Plaza en Madrigal de la Vera, en el punto de mira por el deterioro de las calles

Esta situación lleva alargándose varios años y exigen que se solvente inmediatamente, según denuncia la agrupación Una Extremadura Digna

Balsas de agua en las calles de Madrigal de la Vera.

Balsas de agua en las calles de Madrigal de la Vera. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Madrigal de la Vera

Llueven nuevas quejas al gobierno de Urbano Plaza, alcalde de Madrigal de la Vera, debido a la falta de soluciones ante las problemáticas que presenta el pueblo. En esta ocasión, el deterioro de las calles del municipio son las protagonistas de la denuncia, cuyo firme en mal estado dificulta la vida diaria de los habitantes de la localidad.

El partido político UED ha sido de nuevo el autor de la protesta, achancando esta situación a una mala gestión por parte del Partido Popular, quien considera que “ha demostrado una clara dejadez y desidia en el mantenimiento del pueblo” a lo largo de sus casi 7 años de gobierno. Así se ha pronunciado Carlos Ferreiro, concejal de Una Extremadura Digna (UED) Madrigal, partido político que lucha por el desarrollo económico, social y cultural de la región de Extremadura, centrándose en las problemáticas que afectan a los sectores populares.

“No hay planificación ni voluntad política para solucionar los problemas reales de los vecinos”, declaraba Ferreira, expresando la alarma que supone para ellos que en tantos años de gobierno el ayuntamiento local no haya tenido una intención real de solucionar estas cuestiones. Asfaltado muy deteriorado, baches y grietas son algunas de las problemáticas que presentan las calles del municipio desde hace ya bastante tiempo, comprometiendo tanto la seguridad vial de los vecinos como la imagen del municipio. Desde UED expresan su preocupación ante la continuidad de una situación que temen que siga igual “hasta las próximas elecciones”.

Las quejas se repiten desde hace años

De hecho, esta no es la primera vez que Urbano Plaza recibe quejas por su gestión gubernamental en Madrigal de la Vera. El año pasado UED ya comentaba la inacción del ayuntamiento de la localidad, quien no luchaba por impulsar su desarrollo económico y social. La falta de iniciativas sociales y la reducción de los proyectos ya implantados, tales como actividades deportivas y socioculturales, llevaron en su momento al pueblo a perder una gran parte de su atractivo turístico, afectando directamente al comercio y la hostelería del municipio.

Grietas en las calles de Madrigal de la Vera.

Grietas en las calles de Madrigal de la Vera. / Cedida a El Periódico

El año pasado la situación aún seguía vigente e incluso llevaba a UED a imponer una nueva queja. En esta ocasión, el abandono que presentaba el municipio era de tal magnitud que el partido político se vio obligado incluso a proponer personalmente un plan de formación para frenar el desempleo en la localidad. Más recientemente, el pasado mes de agosto, UED se pronunció ante la política de vivienda del gobierno regional, a la que acusaron que, lejos de ofrecer una solución efectiva, dificultaba la situación para los  jóvenes y las familias sin ingresos suficientes para acceder a una vivienda digna.

Noticias relacionadas y más

Ahora, exigen soluciones reales e inmediatas que permitan a los ciudadanos de Madrigal de la Vera llevar de nuevo una vida digna en su localidad, además de atraer a nuevos visitantes a la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  3. La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
  4. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  5. Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
  6. Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos
  7. El vuelco de un camión deja una herida grave y corta un carril en la A-5 cerca de Trujillo
  8. Juan Manuel Mariscal abandona el Grupo Popular del Ayuntamiento de Trujillo y pasa a no adscrito

La Diputación de Cáceres presenta nuevas actividades para impulsar el turismo en los territorios Unesco

La Diputación de Cáceres presenta nuevas actividades para impulsar el turismo en los territorios Unesco

El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería

El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería

El gobierno de Urbano Plaza en Madrigal de la Vera, en el punto de mira por el deterioro de las calles

El gobierno de Urbano Plaza en Madrigal de la Vera, en el punto de mira por el deterioro de las calles

Somos Cáceres presenta su Comité Local en Trujillo

Somos Cáceres presenta su Comité Local en Trujillo

Trujillo estrecha lazos con el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres

Trujillo estrecha lazos con el Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres

Malpartida de Cáceres prepara un dispositivo de seguridad con 115 efectivos para la Pedida de la Patatera

Malpartida de Cáceres prepara un dispositivo de seguridad con 115 efectivos para la Pedida de la Patatera

Un nuevo local y más plazas: Ascapas y la Diputación de Cáceres, juntos por la integración de las personas sordas

Un nuevo local y más plazas: Ascapas y la Diputación de Cáceres, juntos por la integración de las personas sordas

CSIF critica el cierre de la oficina de Correos en Madrigalejo por falta de personal

CSIF critica el cierre de la oficina de Correos en Madrigalejo por falta de personal
Tracking Pixel Contents