"Te cuesta hacerte a la idea": Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años

«Gracias por todo Fodi, qué gran servidor se ha llevado el Señor al cielo». La vida muchas veces se vuelve cruel, muy cruel. Este domingo fallecieron dos jóvenes en una carretera de Castilla-La Mancha, Guillermo, de 20 años, y su novia Cayetana, de 19. Un hecho que ha dejado en shock tanto a Talavera de la Reina como a San Román de los Montes, localidad toledana de poco más de 2.000 habitantes de la que eran vecinos.

El hecho ha consternado a muchas personas, entre ellas Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar. Él conocía a la pareja y se quiso despedir en redes de 'Fodi', que es como todos llamaban cariñosamente al joven. «Te quedas en shock cuando te enteras, te cuesta hacerte a la idea», cuenta el cura.

Fodi había acudido alguna vez a la localidad cacereña a un 'retiro Bartimeo', que es una experiencia de retiro espiritual para jóvenes (principalmente entre 16 y 18 años), basado en el ciego Bartimeo del Evangelio, para ayudarles a tener un encuentro personal con Jesús, renovar su fe, sanar heridas y conectar con Dios y otros jóvenes, con actividades dinámicas, testimonios y oración, creando un ambiente de apoyo y amor. En este caso se realiza en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Montaña de Alcuéscar.

También conocía a Cayetana, pues los dos habían participado en estos retiros. «Era un chico muy 'salao', siempre que podía venía a ayudar», lamenta. El párroco no solo se despidió de él con un triste mensaje en redes sociales, sino que acudió a su funeral celebrado este lunes en Talavera. «No sabía si ir o no, pero pensé en todas las veces que vino hasta aquí y creo que merecía que ahora fuera yo».

La pareja deja «dos familias destrozadas», tal y como pudo ver en el entierro con los dos ataúdes. Muchos de sus compañeros que coincidieron con ellos en Alcuéscar también acudieron y se despidieron de él en redes. Se fue demasiado rápido pero, como aseguraba Alcázar en su publicación, «nos queda la esperanza de saber que la muerte no es el final del camino y que a partir de ahora vas a tener la suerte de poder ver cara a cara a Jesús».