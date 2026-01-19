La gastronomía y su escenario de película, argumentos de Malpartida de Cáceres en Fitur

El epicentro de la cultura en Extremadura tenía que estar en Fitur, y así va a ser. Malpartida de Cáceres se presentará en la feria de turismo que se celebra en Madrid con dos argumentos: su gastronomía y su papel como escenario de película. Será del 21 al 25 de enero.

Por un lado, acude representando la marca Ciudad Gastronómica Extremeña (CGE), un proyecto dedicado a poner en valor, promover y difundir la rica y variada cultura gastronómica de Extremadura. Su objetivo es destacar las localidades que mejor representan este patrimonio culinario y dar a conocer sus productos, tradiciones y recetas únicas. Esta distinción nació en 2019 y ha pasado por las manos de Monesterio, Villanueva de la Serena, Montánchez, Fuentes de León y Coria, de la cual coge testigo ahora Malpartida.

Cada año se otorga el título de CGE a una localidad, que se convierte en el epicentro de actividades gastronómicas durante los doce meses del año. Por ello, Malpartida de Cáceres presentará su oferta gastronómica como CGE a lo largo de esta edición de Fitur, en el estand de Extremadura.

Gastronomía malpartideña

El primer día, el miércoles 21, tendrá lugar una experiencia gastronómica de la mano del chef malpartideño, Víctor Corchado Hurtado, cocinero y administrador del restaurante Borona Bistró, reconocido con un Sol Guía Repsol 2025, quien realizará la tapa 'Ensalada de invierno' de solomillo ibérico albardado en Migas de Borona con patatera de Malpartida y vinagreta. Posteriormente, el viernes día 23, se presentará el programa anual de este año gastronómico que se va a desarrollar en la localidad y, por último, el sábado 24 y domingo 25 habrá degustación de patatera para el público asistente, alimento que no podía faltar si se habla de Malpartida.

El municipio cacereño aprovecha esta oportunidad con el fin de promocionar la localidad como un destino gastronómico, sumándolo a todos los recursos turísticos que posee, y posicionando así la marca 'Malpartida de Cáceres' dentro del turismo gastronómico regional, sector que demuestra una influencia trasversal cada vez más influyente entre los turistas.

De este modo, se ha preparado un rico programa anual que enlaza con todos los atractivos que ya de por sí presenta la localidad. Este año gastronómico comenzará en febrero, con la Pedida de la Patatera, el día más importante del pueblo y Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2016. Este embutido celebrará sus Jornadas Gastronómicas con oferta de tapas, menús especiales y concursos gastronómicos, todo ello desarrollado en el entorno de la fiesta.

De esta forma, cada mes estará tematizado con un producto, alimento o comida típica, tales como la cocina de Cuaresma, los asados, la comida de la abuela, los desayunos y dulces de pueblo, la tenca o temáticas como la gastronomía de Wolf Vostell o de Juego de Tronos.

Pueblo de película

Por otro lado, Malpartida se presentará en las jornadas como parte de la promoción de la Red de Pueblos de Película, de la que es miembro fundador. Participará el jueves 22 en la presentación de dicha Red en el estand de Turespaña, donde se celebrará una reunión entre todos los miembros para la puesta en común de proyectos y fijar acciones para el futuro.

También, el viernes 23, el alcalde, Alfredo Aguilera, participará en una mesa redonda en el estand de la Spain Film Comission, que tratará sobre el impacto de los rodajes en los entornos rurales. El propio regidor ha señalado que «las jornadas en Fitur son muy intensas pues no solo se trata de un escaparate muy importante para seguir promocionando la marca turística de Malpartida de Cáceres, sino también de un foro indispensable para aprender e implementar acciones que favorezcan el crecimiento turístico, y para contratar nuevos servicios que mejoren la oferta turística de la localidad, pues todo ello incide directamente en el desarrollo económico de la localidad».

Además, durante Fitur, el Ayuntamiento mantendrá unas 15 reuniones de trabajo con turoperadores, empresas especializadas y agentes del sector turístico para seguir promocionando Malpartida de Cáceres como destino turístico, contratar nuevos productos que mejoren los servicios al visitante y empresas que gestionen grupos.