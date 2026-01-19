Trujillo celebra San Antón con una multitudinaria bendición de animales

Trujillo celebró el pasado domingo 18 de enero la festividad de San Antón, una cita tradicional que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes en torno a los actos religiosos y populares en honor al patrón de los animales.

La jornada comenzó con la misa de 12 h en el templo de San Francisco, tras la cual tuvo lugar la procesión por las calles hasta la Plaza Mayor. Seguidamente, se llevó a cabo la bendición de animales, uno de los momentos más esperados de la celebración, en la que participaron mascotas y animales de compañía acompañados por sus dueños. Medio centenar de perros, gatos, canarios, loros, tortugas y peces fueron algunas de las mascotas que llevaron desde niños a mayores. No faltaron dos flamantes caballos alazanes montados por amazonas de la asociación TRUJACA (Trujillo a caballo) y un feligrés tocando la flauta y el tamboril.

Los actos estuvieron organizados por la parroquia de Santa María la Mayor, San Francisco y San Martín de Tours, y presididos por el Párroco de Trujillo, D. Juan Carlos Milla.

Como es tradición, la celebración concluyó con el reparto de los bollitos de San Antón, conocidos popularmente como pitusos, entre los asistentes, poniendo así el broche final a una jornada marcada por la participación ciudadana y el mantenimiento de las tradiciones populares en la ciudad.