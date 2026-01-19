Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Trujillo celebra San Antón con una multitudinaria bendición de animales

La festividad del patrón de los animales reunió a fieles y mascotas en la Plaza Mayor de la ciudad

Video | El patrón de los animales reune a fieles y mascotas en Trujillo

Video | El patrón de los animales reune a fieles y mascotas en Trujillo

A. C.

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Trujillo celebró el pasado domingo 18 de enero la festividad de San Antón, una cita tradicional que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes en torno a los actos religiosos y populares en honor al patrón de los animales.

La jornada comenzó con la misa de 12 h en el templo de San Francisco, tras la cual tuvo lugar la procesión por las calles hasta la Plaza Mayor. Seguidamente, se llevó a cabo la bendición de animales, uno de los momentos más esperados de la celebración, en la que participaron mascotas y animales de compañía acompañados por sus dueños. Medio centenar de perros, gatos, canarios, loros, tortugas y peces fueron algunas de las mascotas que llevaron desde niños a mayores. No faltaron dos flamantes caballos alazanes montados por amazonas de la asociación TRUJACA (Trujillo a caballo) y un feligrés tocando la flauta y el tamboril.

Los actos estuvieron organizados por la parroquia de Santa María la Mayor, San Francisco y San Martín de Tours, y presididos por el Párroco de Trujillo, D. Juan Carlos Milla.

Como es tradición, la celebración concluyó con el reparto de los bollitos de San Antón, conocidos popularmente como pitusos, entre los asistentes, poniendo así el broche final a una jornada marcada por la participación ciudadana y el mantenimiento de las tradiciones populares en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  3. La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
  4. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  5. Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
  6. El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
  7. Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
  8. Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos

Trujillo celebra San Antón con una multitudinaria bendición de animales

Trujillo celebra San Antón con una multitudinaria bendición de animales

"Te cuesta hacerte a la idea": Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años

﻿﻿Trujillo presenta el cartel de su Semana Santa, obra del fotógrafo Rubén Mateos

Trujillo presenta el cartel de su Semana Santa, obra del fotógrafo Rubén Mateos

La gastronomía y su escenario de película, argumentos de Malpartida de Cáceres en Fitur

Jarramplas más allá de los nabos: tradición, orgullo y un ancla frente a la España vaciada

Jarramplas más allá de los nabos: tradición, orgullo y un ancla frente a la España vaciada

Juan Pedro Recio Cuesta, cronista oficial de Tornavacas: 'Tesoros de invierno'

Juan Pedro Recio Cuesta, cronista oficial de Tornavacas: 'Tesoros de invierno'

Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”

Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”

Jarramplas ya vive su lluvia de nabos en Piornal

Jarramplas ya vive su lluvia de nabos en Piornal
Tracking Pixel Contents