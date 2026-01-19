Siniestro vial
Dos heridos en un accidente con atrapados en la Ex-116 a la altura de Obando
El siniestro ha obligado a movilizar a sanitarios, bomberos de dos provincias y servicios de emergencias de carreteras
Dos personas han resultado heridas este lunes 19 de enero de 2026 en un accidente de tráfico interurbano ocurrido en la carretera Ex-116, en el punto kilométrico 10, dentro del término municipal de Obando, según informa el Centro de Emergencia 112 de Extremadura.
El siniestro vial se ha registrado sobre las 9.45 horas, momento en el que el 112 ha recibido la advertencia de una colisión entre dos vehículos con heridos y personas atrapadas.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), con personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de Navalvillar de Pela, una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico. También han intervenido los bomberos de Don Benito, pertenecientes al CPEI de Badajoz, y los bomberos de Trujillo, del Sepei de Cáceres, además de los servicios de emergencias de carreteras de la Ex-116.
Como resultado del accidente, dos hombres de 62 y 18 años se encuentran politraumatizados, pero en estado menos grave. Los dos han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena para su valoración y atención médica.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos