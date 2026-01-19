Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestro vial

Dos heridos en un accidente con atrapados en la Ex-116 a la altura de Obando

El siniestro ha obligado a movilizar a sanitarios, bomberos de dos provincias y servicios de emergencias de carreteras

Los heridos fueron trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva en estado menos grave.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva en estado menos grave. / EL PERIÓDICO

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Dos personas han resultado heridas este lunes 19 de enero de 2026 en un accidente de tráfico interurbano ocurrido en la carretera Ex-116, en el punto kilométrico 10, dentro del término municipal de Obando, según informa el Centro de Emergencia 112 de Extremadura.

El siniestro vial se ha registrado sobre las 9.45 horas, momento en el que el 112 ha recibido la advertencia de una colisión entre dos vehículos con heridos y personas atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), con personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de Navalvillar de Pela, una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico. También han intervenido los bomberos de Don Benito, pertenecientes al CPEI de Badajoz, y los bomberos de Trujillo, del Sepei de Cáceres, además de los servicios de emergencias de carreteras de la Ex-116.

Como resultado del accidente, dos hombres de 62 y 18 años se encuentran politraumatizados, pero en estado menos grave. Los dos han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena para su valoración y atención médica.

