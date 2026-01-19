Jarramplas más allá de los nabos: tradición, orgullo y un ancla frente a la España vaciada

Piornal huele a nabos. Es pasear por sus calles, este lunes y martes, 19 y 20 de enero, y encontrarse montañas de este tubérculo a diestro y siniestro. Están preparadas para que cualquiera, vecino o visitante, se surta de unos cuantos y los arroje contra el Jarramplas cuando este pase. Pero esta fiesta de Interés Turístico Nacional es más que una lluvia de nabos y para conocer su historia y su intrahistoria, hay que vivirla.

Desde las 9.30 horas de este lunes, aproximadamente, se han podido ver Jarramplas por las calles de este municipio del norte de Extremadura, el más alto de la región. Es el día de los mayordomos, los amigos y familiares de los dos Jarramplas que saldrán este año, Marcos Moreno y David Ramos.

Primero, los mayordomos

Ellos tendrán que esperar un día más para cumplir un sueño, un deseo que pidieron hace años, cuando se inscribieron en la lista para encarnar la figura de la que más orgulloso puede sentirse un piornalego. Antes, este lunes, han sido sus mayordomos y personas más cercanas quienes han ido recorriendo el pueblo, por turnos, para cumplir con la tradición.

Primero, normalmente en una cochera o un local, la de vestirse. La protección es esencial cuando sabes que vas a salir a que te lancen nabos, muchos con varios kilos de peso.

El traje

Vendas primero en manos y muñecas, coderas, rodilleras, espinilleras, guantes de boxeo, una coraza y, por último, la máscara. En total, un traje que pesa unos 45 kilos y una máscara que puede superar los 10.

No hay un solo traje ni una sola máscara, al contrario. Algunos van pasando de un Jarramplas a otro y hay máscaras diseñadas y fabricadas para la ocasión. Es el caso de la que le han hecho a Kike Talaván Iglesias.

Fotogalería | Lluvia de nabos en Piornal para el Jarramplas /

El orgullo de ser Jarramplas

Su madre es de Piornal y, cuando era adolescente, "jugaban a ser Jarramplas. Entonces, decidieron apuntarse. El juego adolescente ahora se ha convertido en realidad", explicaba su madre.

Minutos antes de salir para realizar su recorrido, Kike no dudaba de que había que "aprovechar la oportunidad". Entre sus sentimientos, adrenalina, emoción y, sobre todo, "orgullo".

Toni Gudiel

Un Jarramplas de 91 años

Como el que ha sentido Perpetuo Prieto, de 91 años, cada vez que ha ejercido de Jarramplas. Nacido en 1934, salió como tal los años 1960 y 1964 y, ya como mayordomo, otros diez años seguidos. Este año, se ha levantado a las siete de la mañana para no perderse la tradición.

Señala que, antiguamente, "del cartón de la pana de una mujer que la vendía hacíamos las máscaras". No tenían ni la mitad de protección, ni tampoco la cantidad de nabos actuales, pero "el que te sacudía... Estabas ocho días sin poderte mover".

Jorge Luengo, fiel a la fiesta

Este año, serán cerca de 30 personas las que se vestirán, los dos Jarramplas principales y unos 25 este lunes, 19 por la mañana y el resto por la tarde. Cada uno, se viste, hace un recorrido y llega a su destino para desvestirse, del que sale otro para continuar de la misma forma.

Mientras tanto, vecinos y foráneos se arman con los nabos y los lanzan a su paso con toda la fuerza de la que son capaces. El mago cacereño Jorge Luengo es uno de los fieles a esta fiesta. Lleva quince años participando y da la clave para lanzar nabos a Jarramplas sin que le den: "ponerse a un metro suyo y estar en cuclillas".

Raquel Rodríguez Muñoz

Considera que es una tradición "maravillosa, única y hay que guardar nuestras tradiciones porque ahí es donde está la verdadera magia y me parece que es un orgullo ser Jarramplas".

Marcos y David, este martes

Marcos y David, los de este año, lo vivirán este martes. Uno por la mañana, tras la misa y los cantos tradicionales de la festividad y otros, por la tarde, después de besar a San Sebastián y el rezo del rosario.

Porque, como subraya el alcalde del Ayuntamiento de Piornal, Javier Prieto, Jarramplas "va más allá del lanzamiento de nabos. Hay un ritual festivo durante los dos días, 19 y 20, que también hay que disfrutarlo y siempre desde el respeto".

Garantía de supervivencia

Además, destaca que, aunque al caer la celebración en lunes y martes habrá menos gente que si hubiera sido fin de semana, están muy "contentos de que llenemos el pueblo y tengamos vida porque al final de eso se trata también, de que las tradiciones y el arraigo fomenten la vida en los pueblos y el lema de la España vaciada lo descataloguemos porque creo que ya no existe y Jarramplas es un ejemplo".

El hecho de que ya haya vecinos inscritos hasta el 2057 "es una garantía indiscutible de permanencia y es fundamental el arraigo cultural como uno de los factores para que la gente se siga manteniendo en el territorio y en los pueblos y Jarramplas desde luego nos va a garantizar, estoy seguro, que este pueblo siga vivo durante muchos años".