Fiesta de Interés Turístico Nacional

Jarramplas ya vive su lluvia de nabos en Piornal

En Piornal, Cáceres, la fiesta de Jarramplas, declarada de Interés Turístico Nacional, reúne este lunes a 19 jarramplas recorriendo las calles, pese a los tres grados de temperatura

Desde las 9.30 horas de este lunes, 19 de enero, el municipio de Piornal, situado en el norte de la provincia de Cáceres, vive su fiesta de mayor proyección, Jarramplas.

Declarada de Interés Turístico Nacional, hasta 19 jarramplas recorren este lunes las calles del municipio más alto de Extremadura, con un frío de tres grados a primera hora de la mañana.

Nada importa, ni para los jarramplas, que hoy serán los amigos y mayordomos de los dos oficiales de este año, ni para los vecinos del municipio ni para los miles de visitantes que se esperan a lo largo de estos dos días.

Participar es muy simple, basta con coger alguno de los nabos de los miles que están repartidos en montones por diferentes calles del pueblo y arrojárselos a Jarramplas.

Así lo están haciendo ya centenares de vecinos y continuarán el resto del día.

