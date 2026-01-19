Trujillo guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba
El Ayuntamiento de Trujillo ha convocado este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del grave accidente de tren ocurrido en el día de ayer en Adamuz (Córdoba). El acto, organizado en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha tenido lugar a las 12 del mediodía a las puertas del consistorio.
Miembros de la corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de la ciudad se han sumado a este gesto de condolencia y respeto, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos