Trujillo guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba

Minuto de Silencio en Trujillo

Minuto de Silencio en Trujillo / ONDA TRUJILLO TV

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

El Ayuntamiento de Trujillo ha convocado este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del grave accidente de tren ocurrido en el día de ayer en Adamuz (Córdoba). El acto, organizado en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha tenido lugar a las 12 del mediodía a las puertas del consistorio.

Miembros de la corporación municipal, trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de la ciudad se han sumado a este gesto de condolencia y respeto, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias.

