﻿﻿Trujillo presenta el cartel de su Semana Santa, obra del fotógrafo Rubén Mateos

La sede de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo ha acogido en la tarde de este martes la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa 2026, una obra del fotógrafo trujillano Rubén Mateos, que vuelve a firmar el cartel por segundo año consecutivo.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Junta de Cofradías, Manuel Quesada, el párroco de Trujillo, don Juan Carlos Milla, y el propio autor de la imagen, además de representantes institucionales y miembros de las hermandades.

Antes de iniciarse la presentación, don Juan Carlos Milla ha querido abrir el acto con una oración en recuerdo de las víctimas del reciente accidente ferroviario de ayer en Córdoba, encomendando también la pronta recuperación de los heridos y el consuelo de sus familias, en un gesto de recogimiento y solidaridad compartido por los asistentes.

Durante su intervención, Manuel Quesada ha explicado que la fotografía que ilustra el cartel fue realizada por Rubén Mateos y que ya formaba parte de las propuestas presentadas el pasado año. “Nos resultó difícil elegir entre dos imágenes, por lo que decidimos que una fuera el cartel del año pasado y esta viera la luz en esta edición”, ha señalado. El cartel se edita en formatos A2 y A3, con el objetivo de facilitar su exposición en escaparates de distintos tamaños, e incorpora un código QR que enlaza con la web oficial de la Semana Santa, donde se irá actualizando toda la información, incluidos horarios y la revista cofrade.

La imagen muestra al Santo Sepulcro en primer plano, en el interior de la iglesia de San Francisco, un templo vacío que, según explicó el presidente de la Junta, invita a reflexionar sobre la importancia de vivir la Semana Santa no solo en la calle, sino también dentro de los templos. El cartel incluye además los logotipos de las instituciones colaboradoras.

Quesada aprovechó también la ocasión para anunciar la apertura del plazo de presentación de candidaturas al premio popular de la Semana Santa, así como el inicio de la campaña anual de financiación, agradeciendo la colaboración de empresas y comercios locales. Asimismo, confirmó que la Semana Santa de Trujillo será promocionada en FITUR, dentro de la apuesta municipal por el turismo religioso y la candidatura a Fiesta de Interés Turístico Nacional, con material audiovisual y promocional elaborado por el propio Rubén Mateos.

Por su parte, don Juan Carlos Milla ofreció una reflexión sobre el contenido simbólico del cartel, destacando tres elementos clave: el silencio del templo vacío, la contemplación de una vida entregada por amor hasta la muerte, y la luz que entra por las ventanas como signo de resurrección y esperanza. “A través de la belleza podemos acercar la grandeza del amor de Dios, incluso en momentos en los que la vida golpea con fuerza”, subrayó.

Finalmente, Rubén Mateos agradeció la confianza depositada nuevamente en su trabajo y explicó que la fotografía busca transmitir el silencio, la intimidad y el camino hacia la luz y la resurrección. El autor reafirmó su apuesta por mostrar una Semana Santa “desde imágenes no habituales, más difíciles de pensar que de hacer”, y avanzó su intención de seguir completando un archivo visual con todas las imágenes titulares de la Semana Santa trujillana.

El acto concluyó con la proyección de un vídeo promocional sobre la Semana Santa de Trujillo, también realizado por Rubén Mateos, que recoge imágenes procesionales, el entorno monumental de la ciudad y testimonios que reflejan el sentimiento y la vivencia de estos días.