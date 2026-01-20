Iniciativa rural
El arte como salvavidas rural: los planes que funcionan en pueblos de Cáceres
Experiencias desarrolladas en pequeños municipios extremeños muestran cómo el arte local y las políticas autonómicas pueden convertirse en herramientas de revitalización rural
Sofía Pérez Ramiro
La despoblación sigue siendo uno de los principales desafíos del medio rural extremeño. Municipios como Hoyos, en la comarca de Sierra de Gata, con menos de 900 habitantes, afrontan desde hace años una pérdida progresiva de población ligada a la falta de oportunidades laborales y a la emigración de jóvenes. Frente a esta realidad, otros pueblos de Extremadura han puesto en marcha planes que combinan cultura, implicación vecinal y respaldo institucional con resultados visibles.
Artistas locales como dinamizadores del territorio
En la región existen ejemplos en los que la cultura ha servido como palanca de reactivación social y económica. En Alburquerque, la apuesta por la creación artística vinculada al castillo de Luna y a su programación cultural ha permitido atraer visitantes durante todo el año y generar actividad en sectores como la hostelería y los servicios culturales. Artistas locales han participado en exposiciones, talleres y actividades educativas que han reforzado la identidad del municipio.
Otro caso es el de Hervás, donde la actividad cultural vinculada a su casco histórico y a creadores locales ha consolidado un modelo turístico estable. Pintores, artesanos y músicos han encontrado en el municipio un espacio para desarrollar su actividad profesional, contribuyendo a fijar población y a diversificar la economía más allá del sector primario.
Planes municipales y comarcales contra el vaciamiento
En la provincia de Cáceres, localidades como Villasbuenas de Gata o Robledillo de Gata han apostado por la recuperación del patrimonio y la promoción cultural como parte de su estrategia frente a la despoblación. La rehabilitación de viviendas tradicionales, el impulso de museos etnográficos y la programación cultural ligada a la identidad local han permitido atraer tanto turismo como nuevos residentes vinculados a actividades creativas y rurales.
En La Siberia extremeña, varios municipios han desarrollado proyectos culturales y medioambientales apoyados en su declaración como Reserva de la Biosfera, integrando a artistas y agentes culturales en iniciativas educativas y turísticas con impacto en el empleo local.
El apoyo de los programas de la Junta de Extremadura
Estas iniciativas se han visto reforzadas por programas autonómicos impulsados por la Junta de Extremadura. Las ayudas al emprendimiento rural, los incentivos para autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes y las subvenciones para proyectos culturales en el medio rural han facilitado la puesta en marcha de iniciativas ligadas al arte, la artesanía y la gestión cultural.
Asimismo, los planes de rehabilitación de vivienda y las ayudas para la recuperación del patrimonio han sido clave en pueblos donde la cultura se ha convertido en un recurso económico y social, permitiendo la llegada de nuevos pobladores y el mantenimiento de población ya existente.
Una vía posible para Hoyos
En el caso de Hoyos, declarado Bien de Interés Cultural en 2024, el patrimonio histórico y el capital artístico local se perfilan como activos estratégicos. La implicación de artistas del municipio, como el pintor Ángel Álvarez de Sotomayor, junto a la activación de programas autonómicos ya existentes, podría situar a la cultura como uno de los ejes para frenar la pérdida de habitantes.
Las experiencias desarrolladas en otros pueblos extremeños evidencian que, con planificación, inversión y participación local, la despoblación puede afrontarse desde modelos adaptados al territorio, donde el arte y la identidad cultural juegan un papel central.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos