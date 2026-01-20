Croquetas de patatera extremeña para celebrar el Día de la Croqueta

Paco Jarillo, natural de Valdelacasa de Tajo (Cáceres, 1969), ha convertido su día a día -alimentar a su rebaño de unas 200 ovejas, trabajar la tierra y cocinar para él y su padre- en un pequeño fenómeno en redes sociales, con más de 8.000 seguidores que cada día descubren en su Instagram sus menús y recetas caseras.

Este año, para homenajear la croqueta en su día, que se celebró el 16 de enero, Paco preparó una versión muy especial que comparte con sus seguidores: croquetas de patatera extremeña, un guiño a la tradición culinaria regional con un enfoque personal.

Una receta con alma extremeña

La receta de Jarillo no es una preparación cualquiera, sino un ejercicio de técnica y sabor que arranca en la elaboración de la patatera que él mismo saltea con puerro hasta que pierde forma. Posteriormente, prepara una bechamel rica y fina con mantequilla, aceite de oliva, harina, leche, sal, pimienta y nuez moscada, siempre removiendo con dedicación para lograr la textura idónea.

El resultado, tras enfriar la masa toda la noche y formar bolitas rebozadas solo en huevo batido y pan rallado (Jarillo confiesa que no le gusta pasarlas por harina), es una croqueta dorada por fuera, intensa por dentro, con un corazón de patatera bien sabroso, perfecto para celebrar un día dedicado a este clásico de la gastronomía mundial.

Patatera elaborada en Malpartida de Cáceres. / El Periódico Extremadura

"Hoy he comido unas croquetas de patatera extremeña al estilo de @lavieja_cc, bien ricas y bien originales", cuenta el influencer, acompañado de consejos sobre la preparación y un guiño a su ensalada verde olvidada en la foto -pero no en el plato- que acompañó a la receta.

De la cocina al campo: la vida de un influencer rural

La historia de Paco Jarillo es un relato de retorno a lo esencial. Tras estudiar Historia y trabajar en medios de comunicación, incluso dirigiendo una televisión local en Cáceres, decidió abandonar la ciudad para volver a su pueblo natal y dedicarse a la ganadería ovina, labor que compagina con su pasión por la cocina.

Desde hace años comparte cada día en su perfil de Instagram las comidas que prepara, con un estilo cercano y realista: "Lo que publico es lo que como cada día en mi casa, no quiero buscar una foto bonita", asegura Jarillo.

Además de recetas, sus redes cuentan con miles de imágenes de platos tradicionales y modernos, desde arroces y guisos hasta innovaciones como esta versión de croquetas, pasando por platos tan variados como ensaladas veraniegas o reinterpretaciones de clásicos como la tortilla de patatas.

La propuesta gastronómica de Paco Jarillo no solo celebra el buen comer en un día señalado, sino que pone en valor la gastronomía casera, los productos locales y el tiempo dedicado a cocinar con calma y cariño.

Si aún no lo conoces, no dejes de visitar su perfil (@paco_jarillo) en redes y descubrir cómo un ganadero cacereño convierte cada comida en una pequeña historia culinaria.