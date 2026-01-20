Delfina Berrocal Narciso, un siglo de vida iluminando Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz se ha despertado este martes con un motivo muy especial para la celebración. Delfina Berrocal Narciso, vecina querida y profundamente arraigada a la historia y tradiciones del municipio, cumple 100 años de vida. Un siglo de recuerdos, de esfuerzo silencioso, de familia y de amor por su pueblo.

Delfina nació un 20 de enero de 1926 en Arroyo de la Luz, y desde entonces su vida ha transcurrido ligada a sus calles, a sus gentes y a sus costumbres. Madre de cinco hijos, abuela de nueve nietos y orgullosa bisabuela de ocho biznietos, es el pilar de una gran familia que hoy celebra no solo su cumpleaños, sino el ejemplo de una mujer fuerte, cercana y generosa.

Desde su casa de la Corredera, hogar que ha visto pasar generaciones, se vive cada año uno de los momentos más emotivos de las fiestas: el pregón de bienvenida a nuestra Patrona, la Virgen de la Luz, y las famosas carreras de caballos. Un lugar cargado de simbolismo, desde donde Delfina ha sido testigo privilegiada de la devoción y la alegría de su pueblo, año tras año.

Delfina con su brazo de gitano de cumpleaños. / Cedida

Placa conmemorativa

Con motivo de esta fecha tan señalada, Delfina ha recibido la visita del alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y de la concejala Mercedes Pérez, quienes han querido acompañarla personalmente y hacerle entrega de un bonito ramo de flores y una placa conmemorativa, como reconocimiento a una vida tan larga como valiosa para la comunidad.

Este martes Arroyo de la Luz rinde homenaje a una de sus vecinas más longevas. Desde aquí le deseamos muchas felicidades, y que, con salud, pueda seguir cumpliendo muchos años más, rodeada del cariño de los suyos y del respeto de todo su pueblo.