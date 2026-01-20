Extremeños centenarios
Delfina Berrocal Narciso, un siglo de vida iluminando Arroyo de la Luz
Desde su casa en la Corredera, Delfina ha sido testigo privilegiada del pregón de bienvenida a la Virgen de la Luz y las famosas carreras de caballos
Arroyo de la Luz se ha despertado este martes con un motivo muy especial para la celebración. Delfina Berrocal Narciso, vecina querida y profundamente arraigada a la historia y tradiciones del municipio, cumple 100 años de vida. Un siglo de recuerdos, de esfuerzo silencioso, de familia y de amor por su pueblo.
Delfina nació un 20 de enero de 1926 en Arroyo de la Luz, y desde entonces su vida ha transcurrido ligada a sus calles, a sus gentes y a sus costumbres. Madre de cinco hijos, abuela de nueve nietos y orgullosa bisabuela de ocho biznietos, es el pilar de una gran familia que hoy celebra no solo su cumpleaños, sino el ejemplo de una mujer fuerte, cercana y generosa.
Desde su casa de la Corredera, hogar que ha visto pasar generaciones, se vive cada año uno de los momentos más emotivos de las fiestas: el pregón de bienvenida a nuestra Patrona, la Virgen de la Luz, y las famosas carreras de caballos. Un lugar cargado de simbolismo, desde donde Delfina ha sido testigo privilegiada de la devoción y la alegría de su pueblo, año tras año.
Placa conmemorativa
Con motivo de esta fecha tan señalada, Delfina ha recibido la visita del alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y de la concejala Mercedes Pérez, quienes han querido acompañarla personalmente y hacerle entrega de un bonito ramo de flores y una placa conmemorativa, como reconocimiento a una vida tan larga como valiosa para la comunidad.
Este martes Arroyo de la Luz rinde homenaje a una de sus vecinas más longevas. Desde aquí le deseamos muchas felicidades, y que, con salud, pueda seguir cumpliendo muchos años más, rodeada del cariño de los suyos y del respeto de todo su pueblo.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos