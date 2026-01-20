La falta de interés laboral de los jóvenes preocupa a la Confederación Empresarial de Cáceres

Se ha hablado extensamente del problema de la inserción laboral de los jóvenes y, sobre todo, de la falta de puestos de trabajo con la que se encuentran estos una vez finalizados sus estudios pero, ¿qué ocurre cuándo son los jóvenes quienes no quieren trabajar? Este es el tema que ocupaba hoy las preocupaciones de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA), la cual declaraba que varios alumnos del curso de albañilería de Escuela Profesional de Plasencia rehazaban los contratos que se les ofrecían tras finalizar sus estudios.

“No podemos convertir la formación para el empleo en un circuito de vividores del diploma”, dictaminaba rotundamente, explicando esta es una situación imposible de mantener. Tal vez si se tratase de un hecho aislado la gravedad de la situación no sería tan mayúscula, pero desde Coepca aseguran que es algo que sucede de manera recurrente y que refleja sin duda alguna “un problema en el tejido empresarial”. Muchos de los participantes de estos programas educativos los aprovecha al ser cursos remunerados, pero no tienen intención real de trabajar al terminarlos.

La solución al problema

Se trata de cursos financiados con dinero público y es por ello que desde la confederación expresan su inconformidad con que cualquiera pueda acceder a ellos, sea cual sea su objetivo una vez terminada la formación. Instaban además a la administración de estos cursos a “revisar sus criterios de acceso” y a realizar alguna prueba que garantice el compromiso real del alumnado, con el objetivo de alcanzar mejores resultados en un futuro.

En las empresas provinciales la demanda para encontrar perfiles lo suficientemente cualificados es muy grande, especialmente en sectores como la construcción, el mantenimiento, la electricidad o la soldadura. Es por ellos que desde Coepca declaran que es absolutamente necesario garantizárselos y no regalar una formación a la ligera. “La finalidad debe ser la inserción laboral”, explicaban desde el grupo.

Para ellos es esencial que estos cursos sirvan para generar el relevo profesional necesario, y se ponen a total disposición de las administraciones. Su objetivo es mejorar la empleabilidad y el funcionamiento de los programas formativos en la provincia.