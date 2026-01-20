Frío, petardos y Carantoñas: el día grande de Acehúche ya se vive en el pueblo

Desde bien entrada la madrugada dio comienzo el día grande de la localidad cacereña, el día de San Sebastián, en el que el pueblo y sus carantoñas salen a las calles para venerar al santo. No solo se pueden escuchar ya cohetes, sino que el ambiente festivo ya es palpable en varias cocheras del municipio donde estos peludos atuendos, junto con las regaoras, ya se dejan ver. Las barbacoas y la música folclórica acompañan estas primeras horas de fiesta.

Las carantoñas, estas "bestias" que son la imagen de la festividad, se montan con pieles de cabras, ovejas o zorros. Antiguamente, se tardaba horas en montar, pero actualmente lleva solo unos minutos. Hugo, joven acehuchano de 21 años, es una de esas personas que va a salir en la procesión. Pese a su juventud, esta es la quinta vez que sale (la edad mínima son 16 años).

"La gente suele salir por promesas, pero en mi caso simplemente es porque me gusta", cuenta. Aunque no es lo más típico, es el primero de su familia en vestirse y salir. "Ni mi padre ni mis tíos han salido nunca". Para un acehuchano es un motivo de "orgullo" salir en las Carantoñas. "Lo llevamos en la sangre".

Frío

Cielo gris en Acehúche y mucho frío (2°C de temperatura), un contraste térmico con respecto a la sensación que se vive dentro de los trajes. Como es de esperar, ellos pasan calor. Se espera a unos 60-70 carantoñas en esta jornada. Estos seres representan a las bestias que, según la leyenda, veneraron a San Sebastián. Esto mismo es lo que hacen en la procesión: se colocan ante el santo, dan tres pasos y realizan una reverencia ante él. Posteriormente, con la tarma, que es el ramillo de acehuche, se roza el suelo, barriendo así por donde pasará la imagen religiosa.

Regaoras

Las carantoñas no son las únicas protagonistas de la procesión: les acompañan las regaoras. Vestidas con mantos de flores, marchan a los lados de la procesión con una cuerda roja que impide que nadie de fuera entre en el cortejo. Esto es importante, pues las carantoñas apenas ven nada. Si te encuentras en su camino, lo más probable es que te lleves un ramazo.

Mujeres y bestias se reúnen ya en casa del Mayordomo, en este caso, la Residencia de Mayores de la localidad. La espera se ameniza con el Redoble cacereño y más música tradicional, acompañada siempre de bailes. Las carantoñas acompañan a las mayordomas hasta la iglesia del pueblo, San Juan Bautista. Ahí, al mediodía, da comienzo la procesión. Pero, hasta entonces, la música y los bailes marcan la espera.

Las carantoñas en Acehúche. / Carlos Gil

Sale San Sebastián

Replican las campanas, el olor a romero inunda la plaza y, bajo la atenta mirada de las cigüeñas, San Sebastián sale a las calles de Acehúche. Las escopetas lanzan salves al cielo y da comienzo la procesión. Diversas generaciones disfrutan de la fiesta: desde los más veteranos hasta jóvenes novatos que participan en el desfile o niños que sueñan con hacerlo alguna vez.