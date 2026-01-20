Ganaderos de la Blanca Cacereña y la Diputación de Cáceres buscan soluciones ante la amenaza de extinción de esta raza bovina

La Blanca Cacereña es hoy una de las razas más amenazadas de España. Se trata de una raza bovina, denominada con ese nombre por su característico pelaje blanco, y que además es originaria de aquí, de la Comunidad de Extremadura. Su gran rusticidad y una carne de gran calidad son algunos de los atributos que han hecho a esta raza llegar a ser considerada como patrimonio cultural en la región. Tristemente desde hace ya varias décadas es un animal que se encuentra en peligro de extinción, una realidad que se ha intensificado en las últimas décadas.

Es por ello que, una vez más, la Asociación de Criadores de Blanca Cacereña, integrada por 23 ganaderos y ganaderas, vuelve a luchar por salvar a esta valiosa raza de una cercana desaparición, poniendo en valor todo aquello que ofrece a la región. A su batalla se une hoy Angélica García, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Cáceres, quien se ha reunido hoy con representantes de la directiva de la asociación con el objetivo de encontrar soluciones ante los nuevos retos que presenta la situación.

Desde la Diputación de Cáceres han asegurado que van “a seguir apoyando a los ganaderos en los momentos difíciles” y que, por ello, les garantizan que continuarán contribuyendo a la consolidación de las ganaderías autóctonas. Actualmente, la institución cuenta con unos 50 ejemplares en la finca de Haza de la Concepción, ubicada en Malpartida de Plasencia, donde se trabaja en el saneamiento del ganado unido a la búsqueda de nuevas medidas de bioseguridad, garantizando la salud animal y un mejor manejo de la raza. Por su parte, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de raza Blanca Cacereña contabiliza de manera conjunta alrededor de un millar de cabezas de esta raza en Extremadura.

Ejemplares de Blanca Cacereña. / R.Barrantes

El reto pasa por una mejora genética y la variabilidad y pureza de los animales. De esta manera, se ha establecido que uno de los objetivos principales es fomentar que nuevos criadores apuesten por unirse al desafío de aumentar el número de ejemplares. Para ello se ha establecido un marco de actuación encabezado por incrementar la participación de esta raza en ferias ganaderas a partir de la búsqueda de apoyo institucional. Con ello se aspira a difundir de una manera más cercana las cualidades de la raza, tales como su alto valor productivo o la excelente calidad de su carne. Además, se ha considerado una actuación clave para promocionarla entre profesionales del sector y el público general.