La historia de Casa Amalia, la última discoteca abierta en el pueblo de Guadalupe

La vida en los pueblos es difícil, las salidas laborales son escasas y los jóvenes vuelan lejos de los núcleos rurales en busca de mejores oportunidades, pro, ¿qué pasa con aquellos lugares a los que precisamente son los jóvenes quienes dan vida? Las discotecas, espacios llenos de música y diversión que habitualmente los jóvenes inundan con sus risas, cada vez se ven más vacías y, en consecuencia, terminan desapareciendo. Esta es la situación que viven en el pueblo de Guadalupe, situado en la mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara. Allí Casa Amalia es la única discoteca es la que aún se mantiene en pie desde hace ya varios años.

Un pasado de cine

El local abrió sus puertas por primera vez en 1996 con un cine local y con el paso de los años inició su transición hace una discoteca; aunque si hoy paseas por su sala aún quedan resquicios de lo que fue en su día. Con paredes llenas de referencias cinematográficas se conserva como una auténtica “cápsula del tiempo”. Así la escribe su actual propietario, David Rodríguez, quien se encarga de la dirección del local desde 2022.

Discoteca Casa Amalia por dentro. / Cedida a El Periódico

Como único espacio aún en pie ha sido el encargado de acoger la mayoría de eventos del pueblo, desde prebodas hasta actividades de dj donde incluso los nuevos artistas pueden iniciarse en este mundo. Una de sus actividades más destacadas son los conciertos, en los que han participado artistas tan conocidos como Andy y Lucas, La Húngara, Chiquetete o Los Chunguitos.

A lo largo del año la discoteca cuenta con dos “épocas doradas” que coinciden con los principales focos festivos de la localidad. En primer lugar, en el mes de agosto, durante la celebración de la festividad de los toros, el pueblo se llena de vida recibiendo a vecinos que el resto del año residen fuera de este, junto a una gran multitud de turistas. Castillos hinchables, un toro mecánico, barras que llenan la acera de enfrente del local y un dj que amenice las tardes y noches, son algunas de las cosas que ofrecen a quienes quieran disfrutar de las fiestas del pueblo una vez finalizada la actividad en la plaza. Por otra parte, en los meses de septiembre a diciembre, coincidiendo en su mayoría con las festividades navideñas, también recogen un público muy amplio.

La solución

Para él es una gran satisfacción ver cómo el local ha conseguido hacer frente al paso de los años y ha conseguido mantenerse en pie después de tanto tiempo, pero comenta con tristeza que cada vez son menos quienes pasan las noches allí. La población de Guadalupe cada vez está más envejecida, y estas personas mayores cada vez se animan menos a dar una vuelta por las calles del pueblo y parar a “tomarse una copita” en el local.

Para David la solución está en combinar un aumento de la natalidad con ayudas para los jóvenes. “Más que atraer a gente de fuera tenemos que evitar que los del pueblo se vayan de aquí”, declara, asegurando que lo que ellos necesitan son jóvenes que frecuenten la discoteca y los jóvenes necesitan que el propio pueblo les ofrezca lo que ahora se ven obligados a buscar en las ciudades.

A día de hoy aún no han llegado a una situación crítica que les haya llevado a plantearse el cierre, pero en caso de alcanzar ese límite se plantea su transformación en apartamentos. Sin embargo, para David sería una verdadera pena tener que abandonar un local que sin duda alguna ya “forma parte de la historia del pueblo”.