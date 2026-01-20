Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Iniciativa medio ambiental

El Plan Provincial de Puntos Limpios de Cáceres arranca en Arroyo de la Luz y Aldea del Cano

Gustavo Pérez, gerente de MásMedio en la Diputación de Cáceres confía en que a finales del mes de mayo puedan estar terminadas todas las obras

Plan de Puntos limpios en Arroyo de la Luz.

Plan de Puntos limpios en Arroyo de la Luz. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

La provincia de Cáceres amanecía con una alegre noticia, y es que el Plan Provincial de Puntos Limpios aprobado el año pasado ya ha comenzado en los municipios de Arroyo de la Luz y Aldea del Cano. El proyecto, impulsado por el consorcio de la Diputación de Cáceres MásMedio, busca mejorar las instalaciones ya existentes de puntos limpios a la vez que construir nuevos puntos donde aún  no los hay.

Gustavo Pérez, gerente de este consorcio de la Diputación de Cáceres visitaba ayer el inicio de las obras expresando su alegría ante el inicio de las mismas. “Esperamos dar comienzo a la gestión provincial de las instalaciones en el segundo semestre del año”, aseguraba Pérez, quien confía en que las obras puedan estar terminadas a finales el mes de mayo.

Plan de Puntos Limpios en Aldea del Cano.

Plan de Puntos Limpios en Aldea del Cano. / Cedida a El Periódico

Esta parte inicial del proyecto cuenta con 400.000 euros para llevar las obras en Aldea del Cano y casi 500.000, en el caso de Arroyo de la Luz, pero el presupuesto total alcanza un total de 5 millones de euros. Esta cantidad está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los municipios del proyecto

Con esta iniciativa se busca crear una red provincial unificada y digitalizada de puntos limpios en la provincia, y es por ello que para ella se han contemplado 32 municipios extremeños. De ellos, 19 ya cuentan con instalaciones de puntos limpios, para los que se planifica una reforma. Entre ellos se encuentran Alía, Cañamero, Casas del Monte, Deleitosa, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Malpatida de Plasencia, Montánchez, Navezuelas, Piornal, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Torrejoncillo, Cabrero, Carrascalejo, Cedillo, Eljas y Peraleda de San Román.

Noticias relacionadas y más

Los 13 restantes aún no cuentan con esta instalación y es por ello que en ellos se llevará a cabo próximamente la nueva construcción de puntos limpios. Estos son los municipios de Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Tejeda de Tiétar, Valverde del Fresno, Alcántara, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz, Hernán-Pérez, Hinojal, Romangordo, Acehúche y Cabezuela del Valle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
  2. Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
  3. La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
  4. Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
  5. Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
  6. El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
  7. Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
  8. Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos

Trujillo presentará en Fitur 2026 su apuesta por el turismo religioso

Trujillo presentará en Fitur 2026 su apuesta por el turismo religioso

La falta de interés laboral de los jóvenes preocupa a la Confederación Empresarial de Cáceres

La falta de interés laboral de los jóvenes preocupa a la Confederación Empresarial de Cáceres

Aldea del Cano emprende y vende al mundo desde el móvil: la fórmula del nuevo comercio rural

Aldea del Cano emprende y vende al mundo desde el móvil: la fórmula del nuevo comercio rural

Ganaderos de la Blanca Cacereña y la Diputación de Cáceres buscan soluciones ante la amenaza de extinción de esta raza bovina

Ganaderos de la Blanca Cacereña y la Diputación de Cáceres buscan soluciones ante la amenaza de extinción de esta raza bovina

El Plan Provincial de Puntos Limpios de Cáceres arranca en Arroyo de la Luz y Aldea del Cano

El Plan Provincial de Puntos Limpios de Cáceres arranca en Arroyo de la Luz y Aldea del Cano

Trujillo guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba

Trujillo guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba

Trujillo celebra San Antón con una multitudinaria bendición de animales

Trujillo celebra San Antón con una multitudinaria bendición de animales

"Te cuesta hacerte a la idea": Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años

Tracking Pixel Contents