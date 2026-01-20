El Plan Provincial de Puntos Limpios de Cáceres arranca en Arroyo de la Luz y Aldea del Cano

La provincia de Cáceres amanecía con una alegre noticia, y es que el Plan Provincial de Puntos Limpios aprobado el año pasado ya ha comenzado en los municipios de Arroyo de la Luz y Aldea del Cano. El proyecto, impulsado por el consorcio de la Diputación de Cáceres MásMedio, busca mejorar las instalaciones ya existentes de puntos limpios a la vez que construir nuevos puntos donde aún no los hay.

Gustavo Pérez, gerente de este consorcio de la Diputación de Cáceres visitaba ayer el inicio de las obras expresando su alegría ante el inicio de las mismas. “Esperamos dar comienzo a la gestión provincial de las instalaciones en el segundo semestre del año”, aseguraba Pérez, quien confía en que las obras puedan estar terminadas a finales el mes de mayo.

Plan de Puntos Limpios en Aldea del Cano. / Cedida a El Periódico

Esta parte inicial del proyecto cuenta con 400.000 euros para llevar las obras en Aldea del Cano y casi 500.000, en el caso de Arroyo de la Luz, pero el presupuesto total alcanza un total de 5 millones de euros. Esta cantidad está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los municipios del proyecto

Con esta iniciativa se busca crear una red provincial unificada y digitalizada de puntos limpios en la provincia, y es por ello que para ella se han contemplado 32 municipios extremeños. De ellos, 19 ya cuentan con instalaciones de puntos limpios, para los que se planifica una reforma. Entre ellos se encuentran Alía, Cañamero, Casas del Monte, Deleitosa, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Malpatida de Plasencia, Montánchez, Navezuelas, Piornal, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Torrejoncillo, Cabrero, Carrascalejo, Cedillo, Eljas y Peraleda de San Román.

Los 13 restantes aún no cuentan con esta instalación y es por ello que en ellos se llevará a cabo próximamente la nueva construcción de puntos limpios. Estos son los municipios de Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Tejeda de Tiétar, Valverde del Fresno, Alcántara, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz, Hernán-Pérez, Hinojal, Romangordo, Acehúche y Cabezuela del Valle.