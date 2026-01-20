Trujillo presentará en Fitur 2026 su apuesta por el turismo religioso

El Ayuntamiento de Trujillo presentará en FITUR 2026 su estrategia para consolidar la ciudad como destino de turismo religioso, cultural y espiritual durante todo el año. La presentación, bajo el título “Turismo religioso en Trujillo”, tendrá lugar este jueves 22 de enero, a las 11:00 horas, en el stand de la Junta de Extremadura, situado en el Pabellón 7 (stands 7B07 y 7B09) del recinto ferial IFEMA, en Madrid.

La propuesta se articula en torno a tres grandes pilares que refuerzan la singularidad de Trujillo como enclave histórico y espiritual. El primero de ellos es la Semana Santa de Trujillo, concebida como evento tractor y elemento clave para avanzar en su candidatura a Fiesta de Interés Turístico Nacional, poniendo en valor la implicación de las cofradías, la identidad propia de las procesiones y la experiencia estética y emocional que ofrece el entorno monumental de la ciudad.

El Cristo del Perdón por las calles de Trujillo / RUBÉN MATEOS

El segundo eje es el patrimonio sacro visitable, con especial protagonismo de las iglesias de Santa María la Mayor y San Martín, planteadas como dos experiencias complementarias dentro de una propuesta interpretativa dirigida al visitante, que permite conocer el valor artístico, histórico y espiritual de estos templos emblemáticos.

Iglesia de San Martín de Tours / PARROQUIA DE SAN MARTÍN

El tercer pilar lo conforman las rutas de peregrinación, que sitúan a Trujillo como nodo de caminos. En este apartado se incluyen tanto el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Trujillo como los caminos de peregrinación hacia Guadalupe, integrando caminar, paisaje, patrimonio y gastronomía como una experiencia turística completa.

Una de las rutas del Camino Mozárabe por Trujillo / CAMINO MOZÁRABE POR TRUJILLO

Con esta acción en FITUR, el Ayuntamiento de Trujillo persigue incrementar la visibilidad mediática y digital del patrimonio religioso local y reforzar de manera decidida, desde el ámbito institucional, la candidatura de la Semana Santa trujillana para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La delegación trujillana estará formada por representantes del gobierno municipal, miembros de Adicomt, de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales, así como de las parroquias de la ciudad. Además, el jueves se presentará el documental, realizado por Rubén Mateos, que se dio a conocer este lunes durante la presentación del cartel de la Semana Santa trujillana.