La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Trujillo presenta los actos y el cartel de la Semana Santa 2026

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Trujillo ha presentado oficialmente los actos de Cuaresma y Semana Santa 2026, así como el cartel anunciador, en un acto celebrado este lunes en la Hermandad de la Virgen de La Victoria, que comenzó con un emotivo recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

El presidente de la cofradía, Tomás Casillas, expresó el pésame de la hermandad y pidió una oración por los fallecidos, los heridos y sus familias, momento que fue acompañado por una oración dirigida por el párroco de Trujillo, D. Juan Carlos Milla.

410 aniversario de la Cofradía

Durante su intervención, Casillas agradeció la colaboración de la Hermandad de la Virgen de la Victoria por la cesión del espacio para la celebración del acto. Asimismo, recordó que la presentación coincide con el 410 aniversario fundacional de la cofradía, una efeméride que pone de relieve la profunda raigambre histórica y devocional del Nazareno en la ciudad.

En cuanto a la programación, se dio a conocer un amplio calendario de actos que se desarrollarán durante la Cuaresma y la Semana Santa, entre los que destacan la Asamblea General de la cofradía, el solemne Vía Crucis por las calles de la ciudad, el traslado y el Sextenario en honor a Nuestra Señora de la Soledad, el Vía Crucis de Antorchas, el tradicional certamen de marchas procesionales, así como los actos propios del Domingo de Ramos.

Ya en Semana Santa, la cofradía celebrará el Miércoles Santo la procesión de las Tres Caídas y el tradicional Encuentro, y el Jueves Santo la procesión hacia El Calvario, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos del casco histórico de Trujillo, recuperando y manteniendo tradiciones históricas muy arraigadas.

Cartel de este año

El acto concluyó con la presentación del cartel de la Semana Santa 2026, que este año tiene como protagonista a Nuestra Señora de la Soledad. La obra, realizada a partir de una fotografía de María Carrasco Galeano, muestra el rostro de la Virgen en primer plano, destacando su expresividad, la serenidad de su mirada y la fuerza simbólica de la corona recientemente estrenada. El cartel combina elementos contemporáneos con la estética barroca tradicional, integrando un fondo compuesto por imágenes históricas de la cofradía y sus procesiones.

Cartel de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad / MARÍA CARRASCO GALEANO

Desde la cofradía se invitó a los trujillanos y visitantes a participar en los actos y procesiones programados, con el objetivo de seguir preservando la tradición, la devoción y el sentimiento colectivo que caracteriza a la Semana Santa de Trujillo.