Estampas Jurdanas renuncia al Carnaval y acusa a la Mancomunidad de dañar la esencia de la fiesta

La celebración del Carnaval Jurdanu 2026 ha abierto una profunda controversia en la comarca de Las Hurdes. La Corrobra de Estampas Jhurdanas, colectivo clave en la recuperación y preservación del Entrueju tradicional, ha anunciado públicamente que no participará en la edición prevista para el 14 de febrero en Azabal, al considerar que la decisión vulnera los acuerdos firmados en 1991 y altera la esencia de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

En aquel acuerdo, suscrito por Estampas Jhurdanas y los alcaldes jurdanos, se establecía «con rotunda claridad» que «el Carnaval Jhurdanu se llevaría siempre a cabo el ‘Sabadu Gordu del Entrueju’», salvo causas de fuerza mayor como condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, se recogía que el festejo «iría rotando cada año por las distintas alquerías de los diversos concejos de la Comarca» y que «la fiesta mator de las Jhurdes se reservaría para las cabezas de los Municipios de forma rotativa y no para las alquerías».

Daño a la esencia

Según explica el colectivo en el comunicado firmado por Manuel Roncero, portavoz de Estampas Jhurdanas, la decisión adoptada por la Mancomunidad de Municipios de Las Hurdes de volver a elegir Azabal supone una ruptura con ese espíritu. En su comunicado, afirman que «no podemos ser copartícipes de decisiones interesadas, que dañan considerablemente la propia esencia de esta fiesta de Interés Turístico y contravienen ostensiblemente los acuerdos firmados en 1991».

Lo mejor del Carnaval Hurdano 2025 en Sauceda / Toni Gudiel

El grupo recuerda que su intención era que el Carnaval Jurdanu 2026 se celebrase en alguna de las alquerías donde aún no ha tenido lugar esta representación ancestral, ya que allí «la representación de estos rituales del antiguo ‘Entrueju’ sin duda despertarán, en los más mayores, los emotivos recuerdos de sus años mozos». En este sentido, consideran injustificada «la decisión de celebrar el evento por tercera vez en el pueblo de Azabal», una localidad que, según subrayan, «ya perdió su carácter de alquería al pasar a ser una entidad local menor».

Nada personal

Pese a la firmeza de su postura, el colectivo ha querido dejar claro que su desacuerdo no va dirigido contra los vecinos de Azabal. «No tenemos nada en contra de los vecinos del pueblo de Azabal, a los que seguimos apreciando como personas y como hijos de la Comarca de las Hurdes», señalan, al tiempo que recuerdan que participaron activamente en las dos ediciones celebradas allí, especialmente «el 25 de Febrero del 2017, donde nuestro Entrueju Jurdanu recibió el Título de Fiesta de Interés Turístico Regional».

Ante esta situación, el 14 de febrero los miembros de la Corrobra viajarán a Portugal, ya que «marcharemos a la ciudad portuguesa de Bragança, donde hemos sido invitados para acudir a dicha ciudad el ‘Sábadu Gordu del Entrueju’». No es la primera vez que reciben esta invitación, aunque en años anteriores la rechazaron «al coincidir en la misma fecha con la celebración en una alquería de las Jhurdes».

Finalmente, Estampas Jhurdanas confía en que su postura sirva para reconducir futuras ediciones del carnaval. «Esperamos sean comprendidas y aceptadas nuestras propuestas en próximas convocatorias del Entrueju Jurdanu», concluyen, reclamando volver a ser «partícipes de la decisión en qué alquerías se celebran» y reafirmando su voluntad de seguir colaborando «todos a una, como siempre ha hecho la Corrobra de Estampas Jhurdanas», finaliza.