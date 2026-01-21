Nuevo libro del escritor de Arroyo de la Luz, Teo Carrasco

El Corral de Comedias de Arroyo de la Luz acogió, el pasado 26 de diciembre, la presentación del libro ‘Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo: La venganza de Úrsula’, del autor arroyano, Teo Carrasco. En la mesa de presentación junto al autor, Teo Carrasco, y la protagonista del libro, Miriam Carrasco, se encontraba el alcalde, Carlos Caro, quien ensalzo el maravilloso trabajo del escritor y el acierto de aborda uno de los temas de actualidad por su controversia como son los peligros de Internet. Al acto, en el que se desarrolló un taller con los niños y las niñas, degustación de dulces navideños y chuches, también asistieron las concejalas, Mariluz Parra y Mariluz Castaño. Este es el tercer libro del autor local que se suma a sus antecesores ‘Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo: La maldición de las Redes Sociales’; y el de ‘Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo: Robos en la Víspera’. El libro puede adquirirse en la librería Abbaex y en el Instagram @teo.carrasco.escritor

Esta nueva publicación se centra en los peligros de internet y su impacto en el mundo digital. La historia, que se desarrolla en el pueblo de Arroyo de la Luz, es un ejemplo de cómo los problemas reales pueden cobrar vida en la literatura. Carrasco, quien también es trabajador social, utiliza su experiencia para crear historias que abordan temas sociales y humanos de manera accesible y cercana. Su estilo se caracteriza por ser accesible y cercano, lo que le permite conectar con el público infantil y juvenil. En su anterior y segunda publicación, a Miriam Chuli le encanta jugar con su móvil y ver videos en TikTok, pero todo cambia cuando una extraña amiga de su mamá, Úrsula, lanza una advertencia que Miriam decide ignorar. De pronto y sin esperarlo, ella y su divertido tito Teo se ven atrapados en un misterioso mundo digital, donde los peligros de las redes sociales cobran vida.