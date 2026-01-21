'El partido electoral de Alcántara', la última obra de Manuel Pedro Bernáldez que rescata la vida política y social de la localidad

Procesos electorales, sus protagonistas y los acontecimientos históricos que marcaron la región. Esto y mucho más está presente en la última obra publicada por el autor Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez: 'El partido electoral de Alcántara (Durante el siglo XIX y hasta la dictadura de Primo de Rivera)'.

El libro, escrito por el abogado y estudioso de Historia, se trata de una crónica histórica que rescata del olvido la vida política y social de un distrito electoral rural en España durante el siglo XIX hasta 1923. Se presentará en Valencia de Alcántara, el día 30 de enero, en el Centro Cultural Conventual Santa Clara.

«Tras tres años de investigación profunda en archivos familiares, parlamentarios y diocesanos, así como consultas a prensa y boletines provinciales de la época, Bernáldez ofrece un estudio minucioso de los procesos electorales, los protagonistas y los acontecimientos históricos que marcaron la región. La obra refleja cómo los distritos uninominales, a pesar de ser a menudo caldo de cultivo del caciquismo, daban voz a la España campesina y rural, ofreciendo una visión del pasado que resuena en los debates actuales sobre la España vaciada», reza la nota compartida.

Sucesos a través de historias

El libro destaca, según su editorial, Círculo Rojo, por su enfoque humano y detallado de los personajes, entre ellos la saga Montesino (Pablo, el patriarca, entre los grandes pedagogos de España, Cipriano, su hijo, ingeniero clave para la región y miembro de la Institución Libre de Enseñanza, Luis, el nieto, marqués de Morella, heredero de Espartero), los Cedrún, Gabino Tejado, Lorenzo Bernáldez Preciado, Cornelio Rubio, los Muñoz Chaves, Damián Isern, Julián Olivares Ballivián, Antonio Garay Vitórica y muchos otros, cuyas vidas reflejan la política y sociedad del momento.

Imagen de la convocatoria. / Cedida

A través de sus historias, el libro reconstruye hechos que marcaron el pueblo y de relevancia tanto nacional como local, como la destrucción y restauración de un arco del puente romano de Alcántara durante la Guerra contra Napoleón o el saqueo del convento de San Benito en la época de las desamortizaciones.

El autor asegura que la obra no solo se dirige a historiadores o expertos en política, sino a todo lector interesado en conocer la intrahistoria de España, siguiendo la filosofía de Heródoto: «que no se desvanezcan en el tiempo los hechos de los hombres y su causa».

«La investigación refleja un paralelismo entre los acontecimientos del distrito electoral y la política nacional, ofreciendo un espejo, a veces crudo, de la historia española», finaliza.

El autor

Natural de Alcántara, Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez es miembro correspondiente de la Real Academia de Extremadura y de la Academia de Letras e Artes (ALA) de Portugal. Su formación educativa fundamental se basa en su doble condición de Licenciado, tanto en Derecho como en Ciencias Políticas y Sociología, por la Universidad Central, precedente de la Complutense de Madrid, así como en su título de Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa.

Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez. / Picasa

Abogado ejerciente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, su desempeño profesional se centra en el asesoramiento en la financiación empresarial. Además, ha publicado varios libros, como 'Desde las aguas del olvido' (2020), 'La paga del mundo y otros relatos' (2014), 'Noticia varia (Relatos)' (2013), 'Apenas unos minutos (antología de nuevos narradores)' (2007).

Su quinto libro, 'El partido electoral de Alcántara (Durante el siglo XIX y hasta la dictadura de Primo de Rivera)', es memoria de sus protagonistas y de lo acontecido en el ámbito nacional y local. Un intento de rescatar este periodo histórico de la injusta consideración crítica general y de salvar, además, a sus actores del olvido.