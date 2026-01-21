El plan turístico transfronterizo de ADSTAJO.RBT, protagonista en Fitur para impulsar el turismo sostenible

La Asociación para el Desarrollo Sostenible y Promoción Turística de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional (ADSTAJO.RBT) estará presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una presentación centrada en su papel como primer ente gestor de la provincia de Cáceres y en el modelo de gobernanza territorial que viene desarrollando en el ámbito transfronterizo.

El acto se celebrará este miércoles, a las 14.30 horas, en la sala de presentaciones del stand de Extremadura y llevará por título 'ADSTAJO.RBT, primer ente gestor de la provincia de Cáceres: Un caso de gobernanza'. Durante la presentación se dará a conocer el trabajo que la asociación desarrolla en materia de gestión integrada del territorio, cooperación institucional y promoción turística sostenible dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.

Entidad gestora

Uno de los ejes centrales del encuentro será la explicación de un nuevo modelo de gestión basado en la gobernanza horizontal, que apuesta por la colaboración público-privada, la participación activa del territorio y la coordinación transfronteriza entre España y Portugal. ADSTAJO.RBT expondrá su experiencia como entidad gestora, subrayando la importancia de un enfoque compartido para afrontar los retos del desarrollo sostenible y la valorización turística del espacio protegido.

Tajo-Tejo Internacional / N. Vega

En este contexto, también se abordará el Plan Turístico Transfronterizo presentado por la Asociación el pasado mes de diciembre. Este documento recoge un conjunto de acciones orientadas a una visión estratégica común: convertir el territorio Tajo-Tejo Internacional en un destino turístico transfronterizo de referencia, reconocido por su autenticidad, la cooperación entre países y su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo local.

Oportunidad

La participación de ADSTAJO.RBT en Fitur supone una oportunidad para visibilizar un proyecto innovador que refuerza el posicionamiento de la provincia de Cáceres como referente en sostenibilidad, gobernanza territorial y turismo responsable. Asimismo, permite dar proyección nacional e internacional a un modelo de gestión que integra conservación ambiental, identidad cultural y dinamización económica.

Con esta presentación, ADSTAJO.RBT reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio, la conservación del patrimonio natural y cultural y la generación de oportunidades económicas ligadas a un turismo respetuoso, de calidad y alineado con los valores de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.