Turismo
El plan turístico transfronterizo de ADSTAJO.RBT, protagonista en Fitur para impulsar el turismo sostenible
La entidad buscará en Madrid reforzar el posicionamiento de la provincia de Cáceres en sostenibilidad y turismo responsable, mostrando un modelo que integra conservación ambiental e identidad cultural
La Asociación para el Desarrollo Sostenible y Promoción Turística de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional (ADSTAJO.RBT) estará presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una presentación centrada en su papel como primer ente gestor de la provincia de Cáceres y en el modelo de gobernanza territorial que viene desarrollando en el ámbito transfronterizo.
El acto se celebrará este miércoles, a las 14.30 horas, en la sala de presentaciones del stand de Extremadura y llevará por título 'ADSTAJO.RBT, primer ente gestor de la provincia de Cáceres: Un caso de gobernanza'. Durante la presentación se dará a conocer el trabajo que la asociación desarrolla en materia de gestión integrada del territorio, cooperación institucional y promoción turística sostenible dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.
Entidad gestora
Uno de los ejes centrales del encuentro será la explicación de un nuevo modelo de gestión basado en la gobernanza horizontal, que apuesta por la colaboración público-privada, la participación activa del territorio y la coordinación transfronteriza entre España y Portugal. ADSTAJO.RBT expondrá su experiencia como entidad gestora, subrayando la importancia de un enfoque compartido para afrontar los retos del desarrollo sostenible y la valorización turística del espacio protegido.
En este contexto, también se abordará el Plan Turístico Transfronterizo presentado por la Asociación el pasado mes de diciembre. Este documento recoge un conjunto de acciones orientadas a una visión estratégica común: convertir el territorio Tajo-Tejo Internacional en un destino turístico transfronterizo de referencia, reconocido por su autenticidad, la cooperación entre países y su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo local.
Oportunidad
La participación de ADSTAJO.RBT en Fitur supone una oportunidad para visibilizar un proyecto innovador que refuerza el posicionamiento de la provincia de Cáceres como referente en sostenibilidad, gobernanza territorial y turismo responsable. Asimismo, permite dar proyección nacional e internacional a un modelo de gestión que integra conservación ambiental, identidad cultural y dinamización económica.
Con esta presentación, ADSTAJO.RBT reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio, la conservación del patrimonio natural y cultural y la generación de oportunidades económicas ligadas a un turismo respetuoso, de calidad y alineado con los valores de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural