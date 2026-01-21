El Pleno de Trujillo aprueba la subida salarial municipal y da luz verde a la reapertura del aula de bebés
El debate sobre el aula de bebés vuelve a enfrentar al Gobierno municipal y a la oposición
El Ayuntamiento de Trujillo celebró este martes una sesión plenaria ordinaria, en el que se aprobaron por unanimidad dos de los principales puntos del orden del día: la reorganización de las comisiones informativas municipales y la subida salarial del personal funcionario y laboral del Consistorio.
La modificación de las comisiones se produjo tras el paso de un concejal del Partido Popular a la condición de no adscrito, manteniéndose la proporcionalidad entre los grupos municipales. Asimismo, el pleno aprobó la aplicación del Real Decreto-ley 14/2025, que contempla incrementos salariales para el personal municipal con efectos desde 2025 y subidas progresivas hasta 2028, acuerdo que había sido consensuado previamente en la mesa general de negociación.
Además, el pleno aprobó con mayoría la reapertura del aula de bebés, de 0 a 1 año, en las escuelas infantiles municipales, a través de una moción presentada por el PSOE. La iniciativa salió adelante con los votos favorables de los ediles socialistas, Unidas por Trujillo y el concejal no adscrito, mientras que el Partido Popular votó en contra.
Desde el PSOE se defendió la existencia de una demanda real por parte de las familias y la ausencia de impedimentos técnicos o económicos para poner en marcha el servicio, mientras que el equipo de gobierno argumentó la necesidad de revisar la ordenanza y garantizar la viabilidad económica del aula. El debate evidenció nuevamente las diferencias entre gobierno y oposición en torno a este asunto.
En el turno de ruegos y preguntas, se plantearon cuestiones relacionadas con la Policía Local, la falta de servicios para personas dependientes, las subvenciones de cultura y deporte y el estado del proyecto de renovación de parques y jardines.
