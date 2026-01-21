El Pleno de Trujillo aprueba la subida salarial municipal y da luz verde a la reapertura del aula de bebés

El Ayuntamiento de Trujillo celebró este martes una sesión plenaria ordinaria, en el que se aprobaron por unanimidad dos de los principales puntos del orden del día: la reorganización de las comisiones informativas municipales y la subida salarial del personal funcionario y laboral del Consistorio.

La modificación de las comisiones se produjo tras el paso de un concejal del Partido Popular a la condición de no adscrito, manteniéndose la proporcionalidad entre los grupos municipales. Asimismo, el pleno aprobó la aplicación del Real Decreto-ley 14/2025, que contempla incrementos salariales para el personal municipal con efectos desde 2025 y subidas progresivas hasta 2028, acuerdo que había sido consensuado previamente en la mesa general de negociación.

Además, el pleno aprobó con mayoría la reapertura del aula de bebés, de 0 a 1 año, en las escuelas infantiles municipales, a través de una moción presentada por el PSOE. La iniciativa salió adelante con los votos favorables de los ediles socialistas, Unidas por Trujillo y el concejal no adscrito, mientras que el Partido Popular votó en contra.

Desde el PSOE se defendió la existencia de una demanda real por parte de las familias y la ausencia de impedimentos técnicos o económicos para poner en marcha el servicio, mientras que el equipo de gobierno argumentó la necesidad de revisar la ordenanza y garantizar la viabilidad económica del aula. El debate evidenció nuevamente las diferencias entre gobierno y oposición en torno a este asunto.

En el turno de ruegos y preguntas, se plantearon cuestiones relacionadas con la Policía Local, la falta de servicios para personas dependientes, las subvenciones de cultura y deporte y el estado del proyecto de renovación de parques y jardines.