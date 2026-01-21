Un siglo de vocación y servicio: Trujillo celebra el centenario de las Hijas de la Virgen de los Dolores

El 2026 es gran año para Trujillo, los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en general, para todos los que pertenecemos a la Familia HVD. La ciudad de Trujillo conmemorará el centenario de la aprobación diocesana de la Congregación de Hijas de la Virgen de los Dolores, una congregación religiosa netamente diocesana, nacida en la ciudad y profundamente vinculada a la historia religiosa y educativa de la Diócesis de Plasencia.

Los actos se abrirán este sábado, 24 de enero, con una misa solemne a las 11:00 horas, que estará presidida por el obispo de Plasencia, monseñor Ernesto Brotóns, en la capilla del Palacio de los Orellana Pizarro, la casa madre y lugar en el que reposan los restos de los fundadores.

Los padres fundadores de las HVD

Las Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores fue fundada por la trujillana Antonia María Hernández Moreno (1875-1955) y por el sacerdote, también natural de Trujillo, D. Juan Tena Fernández (1888-1967). Una de las singularidades más destacadas de esta obra es que su fundadora fue una mujer casada, que contó siempre con el apoyo discreto y constante de su esposo, Proceso Lacalle. Antonia María mantuvo su condición de seglar durante toda su vida, profesando como religiosa únicamente in articulo mortis en la congregación que ella misma había impulsado.

Los fundadores de la Congregación, el sacerdote D. Juan Tena y Antonia María Hernández / HVD

Desde el punto de vista histórico, el proceso de aprobación canónica se remonta a 1926, cuando el 14 de junio la Santa Sede concedió el Nihil Obstat para que el obispo diocesano pudiera proceder a su aprobación. Posteriormente, el 12 de octubre de 1926, el entonces obispo de Plasencia, D. Justo Rivas, erigió oficialmente la congregación como instituto de derecho diocesano, con el fin primario de la santificación de sus miembros y el secundario de la protección y fomento de la vocación religiosa femenina. La aprobación se celebró de forma solemne en Trujillo el 21 de noviembre de 1926.

Los orígenes de la congregación se sitúan años antes, con la puesta en marcha de catequesis dominicales y una escuela para niños en la antigua casa parroquial de Santa María la Mayor. En 1910 se creó un internado para jóvenes con inquietudes vocacionales y, tras un periodo de pruebas e incertidumbres, la llegada en 1914 del recién ordenado D. Juan Tena Fernández supuso el impulso definitivo y la consolidación de la obra.

Una congregación que traspasó fronteras

En la actualidad, la congregación cuenta con unas 90 hermanas, presentes en diversas provincias de España y también en el extranjero. Dentro de la Diócesis de Plasencia mantiene su casa madre y colegio en Trujillo, el Sagrado Corazón de Jesús, otro colegio en Miajadas, así como la Casa de Espiritualidad del Pago de San Clemente, un espacio de referencia para numerosas actividades diocesanas. La congregación que nació en Trujillo, rápidamente amplió sus fronteras por la región en Alburquerque y Feria. También por España, llegando a estar presentes en Madrid, Barcelona, Santander, Salamanca, Selaya y Ferreira. Las religiosas recorrieron la península ibérica hasta el país vecino fundando una residencia en Lisboa y en el continente africano en Angola, con casas en Luanda, Benguela y Bocoio. También atravesaron el Océano Atlántico hasta Argentina con pastorales en Carlos Casares y Tres Lomas.

Busca la verdad y ama siempre el bien

En todas las casas de la congregación, el lema del colegio "Busca la verdad y ama siempre el bien", preside, junto a las fotografías de los padres fundadores y el escudo de la congregación, las estancias principales. Unas palabras que son recordadas con cariño y esperanza por todos los alumnos y miembros de la Familia HVD.

Desde la Delegación Diocesana para la Vida Consagrada, el sacerdote D. Juan Manuel de Miguel invita a unirse a esta conmemoración “en acción de gracias por estos cien años de un acontecimiento trascendental en la historia fundacional de una congregación tan querida y significativa para nuestra diócesis”, cuyos actos se irán anunciando a lo largo de todo el año.

Una calle para la fundadora

Durante el acto del próximo sábado, que será retransmitido por la emisora local Onda Trujillo TV a través de sus redes sociales, se descubrirá la placa con el nombre de la fundadora que dará denominación a la calle contigua al colegio. El edificio se ubica en la Plaza Don Juan Tena, dedicada al cofundador de la congregación, un gesto con el que el Ayuntamiento de Trujillo ha querido rendir homenaje a la congregación con motivo de su centenario.