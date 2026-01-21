Sustituyen la denominación de la Oficina Veterinaria de Zona de Logrosán por la de Zorita

Las Comarcas Ganaderas de España recogen el conjunto de áreas sanitarias de la ganadería en España, definidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Hasta este mismo año, en la Comunidad de Extremadura el número total de comarcas se establecía en 15, pero esta mismo lunes se aprobaba un nuevo decreto. El número asciende a 43 en total, de las cuales 21 se encuentran en la provincia de Cáceres según se especificaba en la publicación del Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La situación anterior

Hasta el momento las comarcas establecidas abarcaban grandes extensiones, con lo que se "dificultaba una gestión rápida y precisa ante posibles focos de enfermedad", según declaraban desde la Junta de Extremadura. La administración de cada zona requería de mucho tiempo, por lo que la detección de estas alarmas sanitarias podían no realizarse a tiempo y desembocar en situaciones mucho más graves de cara al futuro.

Mejoras que se buscan con el cambio

Con esta reestructuración se quiere acabar por completo con la problemática anterior, ofreciendo un "mapa más eficiente y adaptado a las necesidades del sector ganadero”. Ahora las comarcas reducen su tamaño a la vez que incrementan el estudio individualizado de cada una de ellas.

Por otra parte, se mantiene la estructura administratia existente, con lo que las 15 Oficinas Veterinarias de Zona, adscritas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, continuarán siendo el punto de referencia para la aplicación de las medidas de sanidad animal.

A su vez, se sustituye la denominación de la Oficina Veterinaria de Zona de Logrosán por Oficina Veterinaria de Zona de Zorita, logrando así una mayor coherencia con la ubicación real de sus instalaciones actuales.

El objetivo principal de estos camios es lograr una actuación “más ágil, focalizada y adecuada”. Con ello se contribuye en la protección de la sanidad tanto de animales como de personas, a la vez que se impulsa la competitividad de las explotaciones ganaderas extremeñas.