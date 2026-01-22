El acceso a Internet, un derecho incumplido: la señal prometida a vecinos de Casar de Cáceres que nunca llegó

El año 2020, conocido por la pandemia del Covid-19, fue sin duda alguna un punto de inflexión para toda la población. Las pantallas se convirtieron en la única vía para sentirse más cerca de los demás y con ello se evidenció más si cabe lo necesario que es adaptarse a los nuevos tiempos.

Internet es a día de hoy una de las herramientas de conexión más potentes que existen, y es por ello imprescindible garantizar a todos los ciudadanos una señal adecuada. En las ciudades es bastante común que la mayoría de los ciudadanos cuenten con una red wifi en sus casas, pero en los municipios rurales y sus zonas colindantes lo habitual es que no se disponga de esta o que el acceso a la misma sea complicado.

La valiosa enseñanza que dejó la situación vivida en la pandemia trajo consigo un avance respecto a esta situación, y actualmente en la Ley General de Telecomunicaciones el acceso a Internet se establece como un derecho universal. Este hecho no solo incluye a quienes viven en los núcleos rurales, sino que les ubica directamente en el foco del asunto. Y es que, en la Carta de los Derechos Digitales de 2021 se ponía de manifiesto la necesidad de garantizar un acceso de calidad para toda la población, especificando que era imprescindible dar prioridad a aquellos ciudadanos que presentasen más dificultades para estar conectados, es decir, quienes viven en pueblos y alrededores.

Una promesa aún por cumplir

Entre ellos encontramos a los vecinos de algunas parcelas cercanas al municipio de Casar de Cáceres. Para ellos este compromiso quedó reducido a simples palabras. Los puntos de acceso se instalaron, pero la señal nunca llegó. Lo más desesperante para estos residentes es que en el área de chalets colindantes, pertenecientes a la localidad de Garrovillas de Alconétar, ya disponen de red desde hace tiempo.

Además, el problema no solo reside en que no les llega ningún tipo de señal, sino que la situación parece que tendrá aún más complicaciones de cara al futuro. Según declaran vecinos de la zona, la arqueta que recoge los cables, encargados de distribuir la red inalámbrica, se instaló justo en la cuneta que sirve para drenar la carretera. Por esta franja discurren las aguas de lluvia, las cuales unidas a los cables instalados allí suponen un peligro inminente para los residentes.

Arqueta instalada en la zona de la cuneta. / Cedida a El Periódico

La preocupación en la zona ante este hecho crece con el paso del tiempo y, principalmente, ante la inactividad de quienes deberían hacerse cargo de estas instalaciones. Piden que se lleven a cabo las acciones necesarias en sus parcelas y que se les facilite lo antes posible aquello que se les aseguró seis años atrás.