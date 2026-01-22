La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve

El mal tiempo azota la provincia de Cáceres y produce incidencias en carreteras. La Guardia Civil ha informado del corte de la CC-146 de Zarza la Mayor con la frontera con Portugal por inundación, así como el de la carretera CC-224 de Hervás hacia Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras. En este último caso, por acumulación de nieve.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado esta medianoche la alerta amarilla por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, hasta la medianoche del sábado, 24 de enero. Y según la Agencia Estatal de Meteorología, las nevadas serán más frecuentes en la segunda mitad del viernes 23, con acumulaciones por encima inicialmente de 1200 metros. Durante el día por encima de 900 -1000 metros, y por la noche por encima de 700 metros, así como probabilidad de ventisca.

Ante este adverso escenario, el 112 recomienda extremar la precaución, así como contar con sistemas de calefacción adecuados y vigilar especialmente el uso de braseros de picón, carbón o gas. A los ayuntamientos, mantener en prealerta a las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil, así como a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento. También se aconseja tener preparados tractores o vehículos quitanieves y disponer de reservas de sal para actuar en caso necesario, según ha informado la Junta de Extremadura.