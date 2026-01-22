Somos Cáceres pide al PP un plan de emprendimiento para revitalizar Cuacos de Yuste

Cuacos de Yuste es la capital de la mancomunidad de La Vera, situada en el noreste de la provincia de Cáceres. En ella gobierna el Partido Popular, al que Somos Cáceres hace hoy la importante petición de implementar un plan local de emprendimiento en el municipio.

Este cuenta a día de hoy con una población de 809 habitantes y, según el partido, no se implementan las accones perinentes para que nuevos vecinos se acerquen a la localidad y se interesen por establecerse permanentemente en ella. Desde Somos Cáceres quieren iniciarse en este camino empezando por el impulso de nuevos comercios e iniciativas en el municipio, ya que, desde su punto de vista, no se ofrecen las ayudas suficientes para que nuevos ejecutivos se sientan lo suficientemente atraídos como para impulsar sus negocios en la zona.

Cuacos de Yuste es hoy en día un "municipio paralizado y sin futuro”, declaraba Raquel Iglesias, presidenta del partido, poniendo el foco en el ayuntamiento local. Consideran que su gestión del gobierno municipal es negativa y “deja mucho que desear”.

Las bases del proyecto

Para ellos es necesario buscar una forma de reactivar la economía local e instaurar un nuevo modelo de crecimiento a corto, medio y largo plazo.

De esta manera, ofrecen la idea de implementar este nuevo proyecto con la finalidad de apoyar a proyectos empresariales emergentes. Con ello buscan convertir el municipio en una zona atractiva donde crear nuevos negocios que favorezcan a la competitividad y el crecimiento del tejido económico de Cuacos de Yuste.

La idea es acompañar a los emprendedores desde la fase inicial de sus negocios hasta su consolidación final. Además, proyectan el plan como una forma de renovar el pueblo “abrazando la innovación abierta y el uso de las tecnologías” para la creación de empleo y riqueza y logrando fijar población en Cuacos de Yuste.