Desaparece la perrita influencer Chloe en Piornal: su dueña la busca desesperada entre la nieve

Se pide la colaboración ciudadana una vez más. El pasado lunes 19, la perrita Chloe se perdió en Piornal. Ocurrió en torno a las 23.00 horas y, desde entonces, ha sido vista varias veces, pero siempre ha huido. Su dueña, Cristina Sanz, la busca desesperada, haga el tiempo que haga, pues la zona se encuentra actualmente nevada.

«Yo no sé si la ha cogido alguien y no me la quiere devolver», comenta. Fue al abrirse la puerta de la casa en la que se alojaban tras ir a disfrutar de Jarramplas. Chloe huyó y, detalle importante, no le gusta que le persigan. «El primer día la vieron ya, también en la carretera de Piornal hacia Garganta la Olla y otra vez entrando en Piornal. Pero cuando tratan de seguirla, se asusta y huye».

Su dueña informa de que lleva chip, un número de teléfono consigo y una sudadera gris. Además, Cristina añade el detalle de que tiene problemas de salud, por lo que urge encontrarla.

Chloe es influencer, cuenta con un perfil de Instagram con casi 9.000 seguidores, por lo que fotos de ella no faltan. La Guardia Civil ya está informada y volcada, así como la localidad y su dueña, que lleva «3 días sin dormir» y la busca «sin descanso en la nieve».

Pequeño caniche toy de color canela, si alguien la ve, su dueña pide que se llame al 600 65 81 67. «Necesito tenerla conmigo».