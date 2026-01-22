Evoluciona EmVerde: la formación técnica y especializada clave para el empleo de calidad en Extremadura

La Casa de la Cultura de Serradilla acogió este martes el congreso 'Aterrizaje en el entorno, aprovechamiento de recursos forestales', una jornada que ha reunido a representantes institucionales, entidades del ámbito agroforestal y proyectos emprendedores con un objetivo común: reflexionar sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales como clave para mantener un medio rural vivo y con futuro.

El encuentro puso el acento en la capacitación, la innovación y las oportunidades de empleo verde en Extremadura. A lo largo de la mañana se combinaron espacios de análisis, experiencias prácticas y talleres participativos, favoreciendo el intercambio de conocimientos y el contacto directo entre profesionales y personas interesadas en el sector.

Participación

La jornada inició con una bienvenida institucional encabezada por el teniente de alcalde y concejal de Turismo y Medio Ambiente de Serradilla, Borja García, quien subrayó la importancia de la formación y la capacitación en el ámbito forestal. Durante su intervención, destacó su vinculación personal con el sector, recordando sus inicios laborales en el campo y cómo esa experiencia le permitió comprobar que «es posible vivir de los aprovechamientos forestales».

García Prieto puso en valor el papel de Serradilla como municipio comprometido con el desarrollo a partir de sus recursos naturales y ha animado a seguir impulsando iniciativas formativas que fomenten el emprendimiento y la generación de oportunidades en el sector forestal.

En la mesa institucional participaron también Angélica García, diputada delegada del Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, y Manuel Gómez, diputado delegado de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación Provincial de Badajoz.

García resaltó la riqueza del territorio y la necesidad de darla a conocer. Además, defendió la coordinación entre administraciones para desarrollar proyectos de este tipo y reivindicó el medio rural como elemento identitario de Extremadura, destacando la recuperación de oficios tradicionales como vía para generar empleo y fijar población.

Evoluciona EmVerde

Por su parte, Gómez incidió en la necesidad de entender la formación como un proceso continuo, adaptado a un contexto de cambio constante. En este sentido, destacó el valor de iniciativas como Evoluciona EmVerde, orientadas a una formación técnica y especializada que contribuya a un empleo de calidad.

Irene Cruz, representante de la Fundación Biodiversidad, explicó el trabajo de la entidad en la conservación del medio natural y la lucha contra la pérdida de biodiversidad, subrayando la importancia de capacitar a las personas para avanzar en la transición ecológica y dignificar las ocupaciones forestales en el medio rural.

La mesa institucional fue clausurada por Mónica Calurano, directora de Gestión de AUPEX y presidenta de FEUP, quien invitó a reflexionar sobre el concepto de la 'España vaciada'. Calurano señaló que los pueblos no solo pierden población, sino también expectativas, y reivindicó a quienes deciden quedarse como una apuesta consciente por un modo de vida diferente. En este contexto, destacó el papel de las Universidades Populares como puente entre lo rural y las oportunidades reales de empleo y emprendimiento.

Talleres

El congreso concluyó con varios talleres prácticos, en los que las personas asistentes pudieron participar activamente en actividades como el Taller de Cicatrizante Natural, Taller Luz de Colmena, Taller de Cata de Compost y Taller de Oleatos y Bálsamos Cosméticos, reforzando el carácter práctico y participativo de la jornada.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Evoluciona EmVerde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y refuerza el compromiso con la formación, el empleo verde y el desarrollo sostenible del medio rural extremeño.