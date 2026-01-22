Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy, alerta del "gran desastre" que supondría el cierre de la central nuclear de Almaraz

La central nuclear de Almaraz ha sido, y sigue siendo, uno de los focos de atención de la localidad de Cáceres. Esta instalación, ubicada en el término municipal de Almaraz, en la comarca de Campo Arañuelo, pertenece a la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, que engloba a las empresas Iberdrola, Naturgy y Endesa.

Desde que se planteó su cierre en 2020, entre las eléctricas y el Gobierno español han sido muchas las opiniones que han circulado en torno a esta decisión.

Diferentes opiniones

La decisión vino motivada como parte de un proyecto de transición ecológica impulsado por el Gobierno, con el que se busca reducir progresivamente la dependencia de la energía nuclear. El objetivo final es trasladar este modelo energético hacía las renovables.

Sin embargo, en contraposición, también hay quienes consideran que esta acción concurriría en un grave problema para todos aquellos municipios a quienes sirve actualmente de abastecimiento energético la central nuclear. En este sentido también se han pronunciado los trabajadores de la propia planta, quienes se verían forzados a buscar un nuevo empleo.

La actualidad del proceso

Con el paso del tiempo cada vez se siente más cerca la primera fase de este cierre, con la que se planteaba cerrar el primer reactor en torno al mes de noviembre de 2027, quienes se oponen a esta decisión están aún más alerta y reafirmen su postura.

Hoy el tema volvía a estar presente en la localidad con la visita de Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy, pero también presidente de la plataforma Sí a Almaraz. Él ha mantenido una reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, y Juan Antonio Díaz, alcalde de Almaraz. En ella han tratado extensamente la situación actual de esta cuestión ante la inminente visita de los europarlamentarios como parte de la misión de investigación.

Fernando Sánchez y Miguel Ángel Morales. / Cedida a El Periódico

Estos se trasladarán a Navalmoral de la Mata los próximos 16 y 17 de febrero, con objeto de estudiar qué pasaría con ese entorno si la central finalmente cerrase. En ella se barajará la posibilidad de mantener la central eléctrica en pie, y en relación a ello Fernando Sánchez comenta que destacará “el gran desastre” que supondría su cese.

Además, durante la reunión también ha servido como acercamiento entre ambos dirigentes para tratar proyectos que, aunque no desvelan por el momento, esperan poner en marcha en un futuro próximo.