'Las Jurdaninas' de Pinofranqueado, la empresa familiar que realiza perrunillas desde hace más de 50 años: "Están muy ricas"

Azúcar, bicarbonato, yema de huevo, harina y manteca o aceite dependiendo de cual prefieras. Nada de componentes artificiales. Y, sobre todo, mucho cariño. En el corazón de la comarca de Las Hurdes, en Pinofranqueado, una familia se presenta como la creadora de las perrunillas más ricas de la zona: 'La Jurdanina'.

Integrada en un supermercado del pueblo, la empresa familiar data de muchos años más atrás, sustentada por madre e hija, Lucía Sánchez y Rocío Calvo. «La empresa viene de mis abuelos por parte de mi padre, y actualmente la llevamos mi madre y yo», comenta la hija. Su familia lleva más de 50 años realizando dulces de este calibre, «entre 55 y 60 años fácilmente».

Entre sus productos estrella: las perrunillas que, de boca de una de sus autoras, «están muy ricas». Aunque, de todas formas, asegura que realizan más alimentos. El típico dulce extremeño lo realizan una vez a la semana, pero les lleva cuatro horas realizarlas. «De las seis de la mañana a hasta las diez más o menos», explica.

Ingredientes naturales

La falta de componentes artificiales tiene un aspecto positivo pero otro negativo: es cierto que supone que los dulces sean auténticos y naturales, pero no duran demasiado tiempo. Este es uno de los motivos por el que no piensan en extender la marca, ni a otras comarcas ni a otras ciudades. «No aguantan mucho, las perrunillas lo que más aguantan son 3 meses, por lo que no merece la pena sacarlas fuera».

Además, sumado a esto, la principal razón para no hacerlo es que «no damos a basto». De este modo, las perrunillas 'La Jurdanina' son 'made in Las Hurdes 100%'. Y, junto a estas, los cortadillos o bollos. La receta, que incluye azúcar, harina o manteca de cerdo o aceite de oliva según la elección, viene de las mujeres del pueblo, que son las que se la compartieron a la matriarca.

Homenaje

Los dulces que salen del obrador de Lucía llevan consigo un homanaje a las mujeres de Las Hurdes, como indica el nombre. «Viene de que mi hermana siempre dice que a las jurdaninas les hierve la sangre, y mi madre es muy nerviosa», explica. «Entonces, mi hermana siempre le dice que es una jurdanina de pura cepa, y nos gustó el nombre para ponerle a los dulces».

Un nombre que lleva la fuerza y el carácter en la sangre. «En Las Hurdes antes a las mujeres les costaba mucho trabajo salir adelante, a mi madre le ha costado mucho, pero sigue siendo jurdanina jurdanina».

Noticias relacionadas

Los dulces de Lucía y Rocío, realizados todos a mano, seguirán endulzando la vida de los vecinos de Pinofranqueado y aquellos turistas o vecinos de la zona que quieran llevarse a sus casas un pedacito de la 'marca hurdana'.