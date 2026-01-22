Ponen en marcha una edición de ‘Casar Opina’, en Casar de Cáceres

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres pone en marcha una nueva edición de Casar Opina (2026), una iniciativa de participación ciudadana que invita a los casareños a implicarse activamente en la vida cultural y social del municipio mediante la presentación de propuestas para los Premios Sancho IV, el Pregón de Carnaval y el Día Internacional de la Mujer, con la distinción a las ‘Casareñas de leyenda’. El objetivo de esta acción es fomentar la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones municipales, reconociendo el valor de sus aportaciones y fortaleciendo el compromiso colectivo con las tradiciones y celebraciones locales. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo de las siguientes formas: Descargando los anexos correspondientes o recogiéndolos de manera presencial en la Oficina de Turismo; Enviando las propuestas cumplimentadas por correo electrónico a turismocasardecaceres@gmail.com; presentándolas de forma presencial en la Oficina de Turismo. El plazo de entrega de propuestas finalizó a las doce del mediodía del miércoles 4 de febrero de 2026. Todas las candidaturas y sugerencias recibidas serán debatidas y votadas en el Consejo del Municipio, que se celebrará el 5 de febrero de 2026, garantizando así un proceso transparente y participativo.

Son muchos los eventos que el municipio celebra durante el año. Respecto a los Premios Sancho IV tratan de dar reconocimiento a personas, instituciones, grupos o colectivos que han destacado en su labor de defensa, promoción o fomento de los intereses o imagen de la localidad y premian a quienes han contribuido al desarrollo y promoción de Casar.