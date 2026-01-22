Participación
Ponen en marcha una edición de ‘Casar Opina’, en Casar de Cáceres
Es una iniciativa que invita a la ciudadanía a implicarse en la vida cultural y social local
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres pone en marcha una nueva edición de Casar Opina (2026), una iniciativa de participación ciudadana que invita a los casareños a implicarse activamente en la vida cultural y social del municipio mediante la presentación de propuestas para los Premios Sancho IV, el Pregón de Carnaval y el Día Internacional de la Mujer, con la distinción a las ‘Casareñas de leyenda’. El objetivo de esta acción es fomentar la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones municipales, reconociendo el valor de sus aportaciones y fortaleciendo el compromiso colectivo con las tradiciones y celebraciones locales. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo de las siguientes formas: Descargando los anexos correspondientes o recogiéndolos de manera presencial en la Oficina de Turismo; Enviando las propuestas cumplimentadas por correo electrónico a turismocasardecaceres@gmail.com; presentándolas de forma presencial en la Oficina de Turismo. El plazo de entrega de propuestas finalizó a las doce del mediodía del miércoles 4 de febrero de 2026. Todas las candidaturas y sugerencias recibidas serán debatidas y votadas en el Consejo del Municipio, que se celebrará el 5 de febrero de 2026, garantizando así un proceso transparente y participativo.
Son muchos los eventos que el municipio celebra durante el año. Respecto a los Premios Sancho IV tratan de dar reconocimiento a personas, instituciones, grupos o colectivos que han destacado en su labor de defensa, promoción o fomento de los intereses o imagen de la localidad y premian a quienes han contribuido al desarrollo y promoción de Casar.
