“Póngase unas deportivas y recorra la ciudad”, el mensaje de Mariscal a la alcaldesa de Trujillo en su estreno como concejal no adscrito

El exconcejal del Partido Popular Juan Manuel Mariscal se estrenó este martes como concejal no adscrito en el Pleno del Ayuntamiento de Trujillo, una sesión en la que protagonizó varias intervenciones, en las que algunas, marcaron momentos de tensión con la alcaldesa de la ciudad.

Durante el debate de la moción presentada por el PSOE para la reapertura del aula de bebés de 0 a 1 año en las escuelas infantiles municipales, Mariscal anunció su apoyo a la iniciativa. El edil explicó que el pasado domingo mantuvo una reunión con padres afectados y aseguró que existe un “cabreo general” entre las familias ante la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. En este sentido, afirmó que respaldará cualquier propuesta que permita poner en marcha el servicio de forma inmediata.

Mariscal defendió que el Ayuntamiento cuenta con recursos suficientes para reabrir el aula, señalando la existencia de partidas presupuestarias sin ejecutar. A su juicio, los aproximadamente 25.000 euros necesarios para la contratación de personal podrían obtenerse mediante una modificación presupuestaria, ofreciendo su voto favorable si esta se lleva al Pleno.

En el transcurso de su intervención, el ya concejal no adscrito reclamó al equipo de gobierno una mayor cercanía con los problemas de los vecinos y se dirigió directamente a la alcaldesa instándola a “ponerse unas deportivas y recorrer la ciudad” para conocer de primera mano las necesidades existentes.

Asimismo, Mariscal aprovechó el turno de ruegos y preguntas para solicitar el cese inmediato del actual jefe accidental de la Policía Local, al considerar que su nombramiento vulnera la normativa vigente en materia de provisión del puesto. El edil aseguró haber trasladado esta petición por escrito a la alcaldesa y advirtió de que, si no se produce el cese, emprenderá acciones judiciales, recordando que los sindicatos ya han reclamado esta medida.

La alcaldesa respondió recordándole que interviene en el Pleno como concejal no adscrito y no en representación de ningún grupo político, subrayando que sus intervenciones se realizan a título personal. Mariscal insistió finalmente en conocer si el cese se ha llevado a cabo o no, señalando que, en caso contrario, continuará con las actuaciones anunciadas.