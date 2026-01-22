Del silencio a la consulta: la lenta normalización de la psicología en los pueblos de Cáceres

La atención psicológica ha comenzado a ganar presencia en los pueblos de la provincia de Cáceres, donde durante décadas la salud mental ha sido un asunto poco visible y, en muchos casos, rodeado de prejuicios. Aunque las generaciones más jóvenes han normalizado acudir al psicólogo, entre la población mayor persisten todavía resistencias culturales que dificultan el acceso a este tipo de ayuda profesional.

Profesionales que ejercen en entornos rurales han señalado que, aunque la demanda sigue concentrándose en personas jóvenes, cada vez más mayores se acercan a la terapia, en muchos casos tras la recomendación de su médico de cabecera. En municipios como Villanueva de la Vera, la implantación de consultas psicológicas ha evidenciado las dificultades para llegar a los vecinos de más edad, pero también ha puesto de manifiesto un cambio progresivo de mentalidad. En otros municipios de tamaño medio, como Montijo, la continuidad de las consultas y su integración en la vida local han facilitado que la atención psicológica se perciba como un recurso más, comparable a otros servicios sanitarios o sociales. Esta cercanía ha favorecido la creación de vínculos de confianza y un mayor seguimiento de los procesos terapéuticos.

Cambiar una mentalidad arraigada

Uno de los principales retos en los pueblos ha sido romper la idea de que acudir al psicólogo solo es necesario en situaciones extremas. En muchos casos, las personas mayores no han contemplado la terapia como una opción para afrontar problemas como el duelo, la soledad o la ansiedad, y recurren a ella únicamente cuando el malestar se agrava.

Para hacer frente a esta percepción, algunos profesionales han apostado por estrategias de cercanía y divulgación, como charlas informativas o explicaciones sencillas sobre en qué consiste una sesión psicológica. El objetivo ha sido mostrar la terapia como una herramienta cotidiana para mejorar la calidad de vida y no como un recurso excepcional.

El respaldo de la red pública en la provincia

Más allá de las consultas privadas en municipios pequeños, la provincia de Cáceres cuenta con el apoyo de la Red de Salud Mental de Extremadura, integrada en el Servicio Extremeño de Salud. A través de esta red, existen equipos de salud mental en localidades como Plasencia, Coria o Navalmoral de la Mata, que prestan atención especializada a población urbana y rural.

Estos dispositivos han permitido acercar la atención psicológica a vecinos de pueblos cercanos, evitando desplazamientos largos y facilitando el seguimiento de los pacientes. En áreas como la de Coria, la atención comunitaria ha sido clave para detectar problemas de salud mental en fases tempranas y ofrecer acompañamiento tanto a los usuarios como a sus familias.

Asociaciones y apoyo comunitario

Junto a los recursos públicos, asociaciones como FEAFES Salud Mental Extremadura y sus delegaciones en la provincia, como FEAFES Plasencia o FEAFES Coria, han desarrollado programas de orientación, información y sensibilización dirigidos a la población general. Estas iniciativas han contribuido a visibilizar la salud mental en el ámbito rural y a reducir el estigma asociado a pedir ayuda psicológica.

Las asociaciones han trabajado especialmente con familias y personas mayores, ofreciendo espacios de escucha y apoyo que complementan la atención sanitaria y refuerzan la integración social de quienes atraviesan dificultades emocionales.

Llegar a la población mayor

La experiencia en distintos puntos de la provincia ha demostrado que atraer a pacientes de mayor edad requiere recursos adaptados a su realidad. La recomendación médica, el uso de un lenguaje cercano y la atención en espacios conocidos y discretos han sido factores determinantes para que los mayores se animen a acudir a consulta.

Además, el hecho de que los profesionales vivan o trabajen en el mismo entorno que sus pacientes ha favorecido una mayor empatía y comprensión de las circunstancias vitales propias del medio rural, como el aislamiento, la pérdida de población o los cambios sociales acelerados.

Un cambio lento pero constante

Aunque el estigma no ha desaparecido por completo, los ejemplos observados en la provincia de Cáceres reflejan que la psicología empieza a consolidarse como un recurso más dentro de la red de cuidados locales. La combinación de iniciativas privadas, apoyo institucional y trabajo asociativo ha permitido avanzar hacia una mayor aceptación de la terapia psicológica, incluso en comunidades tradicionalmente reticentes.

El reto ahora pasa por seguir reforzando la divulgación, garantizar espacios adecuados para la atención psicológica en los pueblos y consolidar una red de apoyo que permita que cualquier vecino, independientemente de su edad o lugar de residencia, pueda acceder a ayuda profesional cuando la necesite.