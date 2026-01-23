Somos Cáceres alerta del grave impacto del acuerdo Mercosur sobre la ganadería de Trujillo y su comarca
La formación llama a la movilización del sector y exige a la Junta que presione al Gobierno central para proteger el campo frente a acuerdos comerciales que ponen en riesgo su viabilidad
Somos Cáceres ha advertido del “grave impacto” que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur puede tener sobre la ganadería de Trujillo y su comarca, y ha hecho un llamamiento a la movilización del sector para defender el campo ante un pacto que, a su juicio, amenaza directamente la supervivencia de las explotaciones ganaderas.
La portavoz agraria de Somos Cáceres, Cristina Redondo, ha solicitado a la administración regional que utilice “todo su peso político e institucional” para presionar al Gobierno central con el objetivo de blindar la ganadería de la comarca de Trujillo frente a acuerdos comerciales que, según ha denunciado, ponen en serio riesgo su viabilidad económica.
Desde la formación señalan que el acuerdo con Mercosur supone “un ataque directo al modelo de ganadería profesional” de la zona, en un momento especialmente delicado para el sector, marcado por el incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad y una normativa cada vez más exigente.
En el caso concreto de la comarca de Trujillo, Somos Cáceres alerta de que los sectores más afectados serán el vacuno de carne, el porcino, el ovino y el caprino, así como toda la industria agroalimentaria vinculada al territorio. “No es un problema de unos pocos ganaderos, es un problema sistémico que afecta a la economía rural y a la seguridad alimentaria”, subrayan.
Cristina Redondo ha sido tajante al afirmar que “no se puede seguir utilizando a los ganaderos de Trujillo como moneda de cambio en los acuerdos comerciales”, mientras se permite la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas normas medioambientales, sociales ni sanitarias que se exigen a los productores locales.
Por último, Somos Cáceres ha recalcado que el acuerdo Mercosur no afecta únicamente al sector primario, sino al conjunto de la ciudadanía, al poner en riesgo la calidad y la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores.
- Ceclavín se queda en shock ante la muerte de su vecino: un brasero de picón se maneja como causa
- Susi, el técnico de ambulancias fuera de servicio que ayudó en el trágico accidente del cruce de la carretera de Cedillo: 'Era mi obligación parar
- Te cuesta hacerte a la idea': Fernando Alcázar, párroco de Alcuéscar, lamenta la trágica muerte de 'Fodi' y su novia, de 20 y 19 años
- Un hombre de 39 años fallece en un accidente de tráfico en Jerte
- Un hombre de 64 años, herido de un disparo durante una cacería en Casas de Millán
- El Ayuntamiento de Jerte limita el acceso a la Garganta de los Infiernos: senderismo restringido por una montería
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos