Somos Cáceres alerta del grave impacto del acuerdo Mercosur sobre la ganadería de Trujillo y su comarca

Somos Cáceres ha advertido del “grave impacto” que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur puede tener sobre la ganadería de Trujillo y su comarca, y ha hecho un llamamiento a la movilización del sector para defender el campo ante un pacto que, a su juicio, amenaza directamente la supervivencia de las explotaciones ganaderas.

La portavoz agraria de Somos Cáceres, Cristina Redondo, ha solicitado a la administración regional que utilice “todo su peso político e institucional” para presionar al Gobierno central con el objetivo de blindar la ganadería de la comarca de Trujillo frente a acuerdos comerciales que, según ha denunciado, ponen en serio riesgo su viabilidad económica.

Desde la formación señalan que el acuerdo con Mercosur supone “un ataque directo al modelo de ganadería profesional” de la zona, en un momento especialmente delicado para el sector, marcado por el incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad y una normativa cada vez más exigente.

En el caso concreto de la comarca de Trujillo, Somos Cáceres alerta de que los sectores más afectados serán el vacuno de carne, el porcino, el ovino y el caprino, así como toda la industria agroalimentaria vinculada al territorio. “No es un problema de unos pocos ganaderos, es un problema sistémico que afecta a la economía rural y a la seguridad alimentaria”, subrayan.

Cristina Redondo ha sido tajante al afirmar que “no se puede seguir utilizando a los ganaderos de Trujillo como moneda de cambio en los acuerdos comerciales”, mientras se permite la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas normas medioambientales, sociales ni sanitarias que se exigen a los productores locales.

Por último, Somos Cáceres ha recalcado que el acuerdo Mercosur no afecta únicamente al sector primario, sino al conjunto de la ciudadanía, al poner en riesgo la calidad y la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores.